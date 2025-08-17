خسر 6 كغم بالفعل.. لماذا أمر تشابي ألونسو بتخفيض وزن مبابي؟ (فيديو)

أعطى المدرب تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تعليمات مشددة للنجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق بإنقاص وزنه قبل افتتاح مشوار الميرينغي في الموسم الجديد.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد في صيف 2024، وحقق لقب هداف الدوري الإسباني في الموسم الماضي رغم خسارة فريقه اللقب.

وخسر النجم الفرنسي بالفعل 6 كيلو غرامات من وزنه قبل بداية مشوار فريقه في الدوري الإسباني.

ويفتتح ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني أمام أوساسونا مساء الثلاثاء في بداية حملة استعادة لقب الليغا.

وبحسب مصادر فإن الطاقم المعاون للمدرب تشابي ألونسو بدأ تنفيذ خطة شاملة لإنقاص وزن مبابي عن طريق متابعة نظامه الغذائي والتدريبات التي يخوضها.

ويبقى السبب الرئيسي في رغبة ألونسو بإنقاص وزن مبابي متمثلاً في اقتناع مدرب ريال مدريد الجديد بأن مبابي سيصبح أكثر فعالية على المرمى إذا تخلص من بعض الكيلو غرامات وأصبح أكثر سرعة ورشاقة.

وسجل اللاعب صاحب الـ 26 عاماً بقميص ريال مدريد 44 هدفاً خلال 59 مباراة كما قدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.