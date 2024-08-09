تترقب جماهير الكرة السعودية انطلاق منافسات الموسم الجديد 2024 – 2025 بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الهلال والأهلي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

وتقام منافسات كأس السوبر السعودي في النسخة القادمة بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة بين 13 إلى 17 أغسطس الجاري بمشاركة 4 أندية وهي الهلال والأهلي والنصر والتعاون.

ويحمل الهلال لقب كأس السوبر السعودي في نسخة الموسم الماضي بعد تغلبه على الاتحاد في اللقاء النهائي الذي أقيم في دولة الإمارات.

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وخاض الهلال معسكرًا تدريبيًا في دولة النمسا خاض خلاله بعض المباريات الودية على رأسها لقاء أودينيزي الإيطالي.

وانتظم أيضًا الأهلي في معسكر بالنمسا قبل بداية الموسم الجديد ولعب عددًا من المباريات الودية.

وتقام مباراة الهلال والأهلي على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية" بمدينة أبها.

وتنطلق المباراة في الساعة 7:15 مساء يوم الثلاثاء 13 أغسطس الجاري بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC، وتم تكليف فهد العتيبي بالتعليق على أحداث هذه المباراة بجانب المعلق المصري حاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.