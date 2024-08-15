وجَّه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، رسالة إلى جماهير فريقه، قبيل المواجهة المرتقبة أمام الهلال، في نهائي كأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل.

رونالدو طلب من مدربه الخروج، قبيل نهاية مباراة التعاون، أمس الأربعاء، ما أثار قلق جماهير النصر، خوفًا من تعرض النجم البرتغالي لإصابة أو إجهاد عضلي قبل مواجهة الهلال الحاسمة.

ولكن رونالدو نشر صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أعلن خلالها جاهزيته التامة لمواجهة الهلال.

وكشف رونالدو من خلال الصورة عدد ساعات نومه، ونسبة إجهاده، ونسبة الاستشفاء.

وكتب رونالدو على الصورة: "موسم جديد.. الأهداف نفسها".. عدد ساعات النوم 7 ساعات و51 دقيقة.. نسبة الاستشفاء 95%.. نسبة الإجهاد 16%".

وقاد رونالدو النصر إلى الفوز 2-صفر على التعاون في قبل نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، أمس الأربعاء، ليضرب موعدًا مع غريمه الهلال في النهائي.

افتتح أيمن يحيى التسجيل بعد 8 دقائق من صفارة البداية، قبل أن يضاعف كريستيانو رونالدو قائد النصر تقدم فريقه في الدقيقة 57.

يذكر أن النصر سيواجه الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي بعد تأهل الأخير إلى النهائي بعد فوزه 4-1 على الأهلي بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وتقام المباراة النهائية بين الهلال والنصر يوم السبت المقبل.