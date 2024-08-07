كشف ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن سبب عدم حضور أحمد دياب رئيس الرابطة، لنهائي بطولة كأس الرابطة بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

واحتفظ سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة المصرية لكرة القدم للعام الثاني على التوالي بعد فوزه 3-1 على طلائع الجيش في المباراة النهائية يوم الأربعاء.

وتم اتهام أحمد دياب بأنه أحد المتورطين في أزمة الراحل أحمد رفعت، عندما كان رئيسًا لنادي فيوتشر، بعد أن أجبره على السفر إلى نادي الوحدة الإماراتي، دون إنهاء أوراق التجنيد الخاصة به.

وفجأة اختفى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصري، عن مراسم التتويج، في البطولة التي تحمل اسم الرابطة التي يرأسها.

وقال سويلم في تليفزيونية عن غياب أحمد دياب: "رئيس رابطة الأندية خارج مصر، وهذا هو سبب عدم حضوره".

وأضاف: "أحمد دياب اعتذر عن التواجد في النهائي، لهذا السبب فقط وهو أنه خارج البلاد".

وفاز سيراميكا بكأس الرابطة، بعد أن افتتح أهداف المباراة خلال 13 دقيقة عن طريق مهاجمه النيجيري جون إيبوكا بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة سكنت شباك طلائع الجيش.

لكن طلائع الجيش أدرك التعادل قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عن طريق كريم طارق بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة.

وسيطر سيراميكا على الشوط الثاني مستغلا النقص العددي لطلائع الجيش، واستعاد التقدم في الدقيقة 72 عبر محمد توني بتسديدة متقنة.

وضمن أحمد بلحاج فوز سيراميكا باللقب عندما سجل الهدف الثالث بعد أربع دقائق بعد تسديدة من أحمد قندوسي ارتطمت في العارضة لتصل الكرة إلى بلحاج الذي سدد مباشرة في الشباك.