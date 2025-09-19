جماهير الأهلي تحتفي بماتياس يايسله بتيفو رائع في كلاسيكو الهلال (فيديو)

خطفت جماهير النادي الأهلي السعودي الأضواء في بداية مباراة فريقها أمام الهلال في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعرض فرجوي رائع على مدرجات ملعب الإنماء في مدينة جدة الرياضية.

وتقام حاليا مباراة الكلاسيكو بين الهلال ومضيفه الأهلي اللذين يملك كلاهما 4 نقاط من فوز وتعادل في الجولتين الأولى والثانية من دوري روشن.

وقبل انطلاق المباراة قدم مشجعو الأهلي "تيفو" رائعا على المدرجات تضمن صورة فسيفسائية عملاقة للمدرب الألماني ماتياس زادتها الألوان البيضاء والخضراء توهجا ووضوحا.

ووجه مشجعو النادي الأهلي رسالة شكر وإشادة احتفاء بما حققه الفريق من إنجازات في موسم 2024 ـ 2025 تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وفاز الأهلي بقيادة يايسله بلقب دوري أبطال آسيا 2025 بعد مشوار مذهل في البطولة تخلله الفوز على الهلال ـ منافسه اليوم ـ في نصف النهائي (3 ـ 1) ثم التفوق على كاواساكي الياباني (2 ـ 0) في النهائي.

وبعد أقل من 3 أشهر، توج الأهلي بلقب كأس السوبر السعودي بالفوز في نصف النهائي على القادسية قبل الإطاحة بنادي النصر في النهائي بركلات الترجيح (5 ـ 3) بعد التعادل في المباراة (2 ـ 2).

وراجت معلومات قبل بداية الموسم حول مستقبل المدرب الألماني مع الأهلي بعد خلافات حول تمديد عقده، لكن الأمور انتهت على نحو إيجابي بتمديد إقامة ماتياس يايسله في جدة لموسم إضافي.

وخلافا لأجواء المدرجات الرائعة بعد تيفو مشجعي الأهلي، لم يقدم رفاق النجم الجزائري رياض محرز أداء جيدا في الشوط الأول وخيبوا تطلعات جماهيرهم بعد أن تقدم الهلال بنتيجة (3 ـ 0).