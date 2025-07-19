الأهلي المصري يرفض عرضاً سعودياً لبيع أليو ديانغ

رفض الأهلي المصري عرضاً سعودياً لرحيل اللاعب المالي أليو ديانغ نجم خط وسط الفريق الأحمر.

وقال الأهلي في بيان رسمي إنه تم إرسال خطاب رسمي إلى نادي الحزم السعودي اليوم السبت بعد أن طلب الأخير شراء عقد اللاعب المالي.

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وأكد الأهلي في خطابه أنه لا نية للتفريط في خدمات ديانغ كما أن اللاعب ليس معروضاً للبيع.

ويتواجد ديانغ حالياً في معسكر الأهلي استعداداً للموسم الجديد في تونس بعد مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 رفقة الفريق الأحمر.

ولعب النجم المالي في صفوف الخلود السعودي خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وأعلن محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي عبر قناة ناديه تحرك إدارة القلعة الحمراء لتمديد عقد اللاعب المالي.

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وانضم ديانغ إلى الأهلي في صيف 2019 قادماً من مولودية الجزائر، وتألق اللاعب المالي بشكل لافت في قيادة خط وسط الفريق الأحمر وأسهم في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 4 مرات والحصول على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم بنظامها القديم 3 مرات.

ويضم الأهلي بين صفوفه حالياً في قائمته الثلاثي المغربي أشرف بن شرقي وأشرف داري ورضا سليم بجانب الثنائي التونسي محمد علي بن رمضان ومحمد الضاوي "كريستو" وأيضاً المالي أليو ديانغ والسلوفيني نيتس جراديشار.

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وقرر الأهلي رحيل الثنائي رضا سليم وكريستو حيث تسمح لوائح الدوري المصري بقيد 5 لاعبين أجانب فقط.