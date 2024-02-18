أسباب بدء مبابي مواجهة نانت من على مقاعد البدلاء
كشفت تقارير إعلامية عن سر عدم بدء كيليان مبابي مواجهة فريقه باريس سان جيرمان أمام نانت، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، أساسيا، بل كان على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 60.
وربط بعضهم بين تواجد اللاعب على دكة البدلاء وقرب رحيله عن الفريق الباريسي؛ إذ أخبر ناديه وزملاءه باعتزامه الرحيل بداية الموسم المقبل.
ولكن مبابي توهج بمجرد مشاركته في الشوط الثاني، وسجل الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 78، ليرفع رصيده إلى 21 هدفا، ليحلق بها في صدارة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم.
وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "كيليان مبابي بدأ مباراة فريقه من دكة البدلاء؛ لأن لويس إنريكي، مدرب الفريق، رغب بإراحته بعد مباراة دوري أبطال أوروبا الماضية".
وأضاف: "ما حدث أمس كان قرار المدرب، والإدارة لا علاقة لها بالقرار".
وتابع: "مبابي أخبر ناديه بأنه متاح وسيقدم أفضل ما لديه حتى شهر يونيو المقبل، ولكن لا توجد أي فرصة لاستمراره".
واختتم: "مبابي تلقى عرض ريال مدريد منذ يناير".
ومن المعروف، أن ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع مبابي في الموسم المقبل، بعد محاولات مكثفة لضمه في السنوات الماضية.
وينتهي تعاقد مبابي مع الفريق الباريسي في 30 يونيو المقبل، وسط تكهنات بإمكانية انتقال اللاعب بالمجان إلى ريال مدريد في صيف 2024.
وحاول باريس، على مدار الأشهر الماضية، إقناع مبابي بالتجديد مقابل امتيازات مالية ضخمة، لكن اللاعب الفرنسي قرر الرحيل بالمجان في الصيف المقبل، وأبلغ ناديه بذلك وفقا للعديد من التقارير الصحفية.
ورفع فريق المدرب لويس إنريكي رصيده إلى 53 نقطة متقدما بفارق 14 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني الذي خسر 1-صفر على ملعب أولمبيك ليون، يوم الجمعة.
ويلتقي باريس سان جيرمان في مباراته المقبلة مع ستاد رين، يوم الأحد المقبل.