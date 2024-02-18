أسباب بدء مبابي مواجهة نانت من على مقاعد البدلاء

كشفت تقارير إعلامية عن سر عدم بدء كيليان مبابي مواجهة فريقه باريس سان جيرمان أمام نانت، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، أساسيا، بل كان على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 60.

وربط بعضهم بين تواجد اللاعب على دكة البدلاء وقرب رحيله عن الفريق الباريسي؛ إذ أخبر ناديه وزملاءه باعتزامه الرحيل بداية الموسم المقبل.

ولكن مبابي توهج بمجرد مشاركته في الشوط الثاني، وسجل الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 78، ليرفع رصيده إلى 21 هدفا، ليحلق بها في صدارة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم.