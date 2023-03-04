ترتيب الدوري الألماني: بروسيا دورتموند يصعق لايبزيغ وينفرد بالصدارة
تقدم بروسيا دورتموند بهدفين في الشوط الأول وتحكم في أعصابه خلال الفوز 2-1 على رازن بال شبورت لايبزيغ ليتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويحافظ على مسيرته المثالية في 2023 وتشمل ثمانية انتصارات متتالية.
وبركلة جزاء ماركو رويس وتسديدة لإيمري تشان غيرت اتجاهها تفوق دورتموند في الشوط الأول قبل أن يقلص لايبزيج الفارق عبر إميل فورسبرج في وقت متأخر بالشوط الثاني.
وتحلى فريق وادي الرور، الذي يزور تشيلسي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء متقدما 1-صفر في الذهاب، بفاعلية هائلة إذ سجل هدفين من ثلاثة تسديدات فقط داخل المرمى طيلة اللقاء.
ويملك دورتموند الآن 49 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني الذي يواجه شتوتجارت غدا السبت.
وتعرض لايبزيغ للهزيمة الثانية في أربع مباريات بالدوري ليبقى في المركز الرابع ولديه 42 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الألماني: