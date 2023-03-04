ترتيب الدوري الألماني: بروسيا دورتموند يصعق لايبزيغ وينفرد بالصدارة

وبركلة جزاء ماركو رويس وتسديدة لإيمري تشان غيرت اتجاهها تفوق دورتموند في الشوط الأول قبل أن يقلص لايبزيج الفارق عبر إميل فورسبرج في وقت متأخر بالشوط الثاني.

وتحلى فريق وادي الرور، الذي يزور تشيلسي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء متقدما 1-صفر في الذهاب، بفاعلية هائلة إذ سجل هدفين من ثلاثة تسديدات فقط داخل المرمى طيلة اللقاء.

ويملك دورتموند الآن 49 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني الذي يواجه شتوتجارت غدا السبت.

وتعرض لايبزيغ للهزيمة الثانية في أربع مباريات بالدوري ليبقى في المركز الرابع ولديه 42 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الألماني: