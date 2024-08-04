أثار المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي جدلًا واسعًا حول رحيله للدوري الأمريكي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، ولم يجدد الجناح المصري صاحب الـ32 عامًا عقده رسميًا حتى الآن.

ونشر صلاح تغريدة عبر حسابه بموقع إكس قائلًا: "حتى موعد قادم" مع شعار علم الولايات المتحدة بجانب صورة له خلال مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي الودية التي أقيمت فجر الأحد.

وشارك صلاح في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 في لقاء ودي أقيم فجر الأحد، وصنع النجم المصري هدفًا رائعًا لزميله كورتيس جونز.

واختتم ليفربول معسكره في الولايات المتحدة، الذي خاض خلاله عدة تجارب ودية على رأسها ريال بيتيس الإسباني وأرسنال الإنجليزي.

وقاد صلاح تحضيرات ليفربول في ظل غياب العديد من النجوم، بسبب الإجازات عقب نهاية بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" وكوبا أمريكا 2024.

وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل للدوري السعودي في بداية الموسم الماضي بعدما تلقى عدة عروض للمغادرة عن قلعة أنفيلد.

ولكن النجم المصري تمسك بالبقاء مع ليفربول في الموسم الأخير رغم عدم تجديد عقده حتى الآن.