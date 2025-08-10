ردا على أزمة هدى الإتربي.. شوبير يسخر بشدة من الزمالك (فيديو)

سخر الإعلامي أحمد شوبير من نادي الزمالك بعد الأنباء التي انتشرت حول دعوة الممثلة المصرية هدى الإتربي لحضور مباراة الفريق القادمة.

وأثارت هتافات لجماهير الزمالك باسم "هدى" في مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى للدوري المصري جدلاً واسعاً بعد فوز الفريق الأبيض بثنائية دون رد.

وأطلقت جماهير الفريق الأبيض هتافات مدوية باسم هدى وهو ما فسره البعض بأنه إساءة لزوجة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق المنضم إلى المنافس التقليدي الأهلي.

وخرجت بعض الأنباء التي تؤكد دعوة هدى الإتربي لحضور مباراة الزمالك القادمة بعد هتاف الجماهير لها بوصفها إحدى مشجعات النادي.

وأكدت الممثلة المصرية في بيان إعلامي لها أنها لم تتلق أي دعوات من نادي الزمالك لحضور مباريات الفريق.

في المقابل، قال شوبير عبر قناة الأهلي: "سمعنا إن هناك إجراءات صارمة ضد التجاوزات من رابطة الأندية، ولكن الرابطة تطالب الأندية أيضاً بتوعية الجماهير".

وأضاف: "هل التوعية أن تتم دعوة فنانة أو شخصية عامة؟ هل هذا مقبول بدلاً من التوقف والاعتراف بالخطأ؟".

"التوعية دلوقتي انك تعزم الفنانين!" تعليق ناري من شوبير على الجولة الأولى للدوري ويؤكد وجود قرارات صارمة من رابطة الأندية

وأتم قائلاً: "كيف ستتم التوعية إذا كان أحداً لا يستطيع مواجهة الجماهير؟ هل التوعية بدعوة فنانة أو ممثلة لحضور المباراة؟".