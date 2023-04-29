إيفرتون مهدد بالاختفاء عن الأضواء بعد 69 عاما في الدوري الإنجليزي الممتاز

وستزيد الخسارة من ليستر سيتي الضغوط على إيفرتون في المباريات المتبقية، أمام برايتون (خارج أرضه) ومانشستر سيتي (على أرضه) وولفرهامبتون (خارج أرضه) وسيستضيف بورنموث في اليوم الأخير للدوري، وحينها ربما يكون فات الأوان للنجاة.

وفي الموسم الماضي أفلت إيفرتون من الهبوط بعد أن استفاد من دعم هائل من الجماهير في جوديسون بارك.

وأرادت الجماهير إلهام فريقها بنفس الملعب أمام نيوكاسل، لكن هذا الشغف لم يُجد أمام الأداء البائس للفريق، وبحلول نهاية المباراة كانت نصف المدرجات خاوية في أكثر ملعب استضاف مباريات بدوري الأضواء.

وطريقة انهيار الفريق بهذه الطريقة تبدو لغزا بعد إنفاق 700 مليون جنيه استرليني منذ أن استحوذ فرهاد موشيري على النادي قبل سبع سنوات.