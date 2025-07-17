نجم تشيلسي يقتحم سباق الكرة الذهبية ويهدّد ديمبلي ولامين يامال

احتدت المنافسة على جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 بعد نهاية منافسات كأس العالم للأندية 2025، وذلك في أعقاب دخول النجم الإنجليزي كول بالمر، لاعب تشيلسي بقوة سباق المنافسة بعد أداء مذهل في أول مونديال بالصيغة الجديدة.

وقبل الإعلان عن اللاعب الذي سيخلف الإسباني رودري على عرش الجائزة الفردية الأعظم في كرة القدم، يتواصل السباق مثيرا في أعقاب موسم أوروبي قوي بين ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي وفيتينا، ولامين يامال، لاعب برشلونة.

ويأتي لاعبون آخرون في السباق على غرار النجم المغربي أشرف حكيمي والهداف المصري محمد صلاح نجم ليفربول وكيليان مبابي هداف الدوري الإسباني وريال مدريد.

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لكن نسخة كأس العالم للأندية 2025، التي اختتمت الأحد الماضي في نيويورك بتتويج غير متوقع بالمرة لتشيلسي الإنجليزي قلبت الموازين في المؤشرات الحالية لترتيب الكرة الذهبية للعام الجاري بعد أن اقتحم كول بالمر، نجم مونديال الأندية السباق بقوة.

وكشف موقع "تي أن تي سبورتس" (TNT SPORTS) أن سباق جائزة الكرة الذهبية 2025، اشتعل بشكل غير متوقع لا سيما بعد فوز تشيلسي على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في نهائي كأس العالم للأندية.

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وفي نسخة العام الماضي، تفوق رودري، نجم مانشستر سيتي وإسبانيا، على فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد والبرازيل، بينما جاء الإنجليزي جود بيلينجهام في المركز الثالث.

أما في النسخة الحالية فعلى الأرجح ستكون المنافسة فرنسية إنجليزية إسبانية أي بين ديمبلي وكول بالمر ولامين يامال على الرغم من أن الأخير لم يتوج بأي لقب أوروبي أو عالمي.

ووفقا لتي آن تي سبورتس، سيطر لاعبو باريس سان جيرمان على قائمة المرشحين بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا، لكن الخسارة أمام تشيلسي منحت كول بالمر نقاط هامة في السباق ووضعته في موقع جيد.

وأضاف الموقع ذاته متسائلا: "هل ستؤثر هزيمة سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية، وخاصةً أسلوبها ونتيجتها (3 ـ0) على المصوتين وستقلب النتائج؟".

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ولمحت المصادر ذاتها إلى أنه بالفعل، لن تمر مباراة ملعب ميتلاف في نيو جيرسي بين الفريق اللندني وباريس سان جيرمان مرور الكرام، بل يرجّح أن تترك آثارها على السباق حتى الإعلان عن الجوائز يوم 22 سبتمبر.

وأضافت أنه بينما يقتحم كول بالمر السباق بقوة، يتراجع كيليان مبابي نجم ريال مدريد في السباق نحو الجائزة بعد خيبة ريال مدريد في كأس العالم للأندية، أما بخصوص محمد صلاح فتشير التوقعات وقراءات الملاحظين حتى الآن إلى خروجه من قائمة الثلاثي الأول المرشح للفوز بالجائزة.

وتقام مراسم حفل مختلف جوائز الكرة الذهبية يوم 22 سبتمبر المقبل على مسرح شاتليه في باريس، حيث تعلن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن أفضل لاعب في العالم (بالون دور 2025) فضلا عن جوائز أخرى فردية وجماعية.