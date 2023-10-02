لاعب سنغالي يسجل أغرب ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" (فيديو)
تعد ركلات الجزاء من أكثر اللحظات إثارة في عالم كرة القدم، إذ يجب أن يمتلك اللاعب أعصابًا فولاذية حتى ينجح في تصويبها في ظل الضغوط الكبيرة المحاط بها من مشجعي فريقه والمنافسين أيضًا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع على نطاق واسع، فيديو للاعب سنغالي يصوب ركلة جزاء يمكن أن يطلق عليها بأنها أغرب ركلة جزاء رأيناها في تاريخ كرة القدم، بحسب ما ذكره موقع "givemesport"، اليوم الاثنين.
ووفقًا للفيديو فقد احتسب الحكم ركلة جزاء وانبرى اللاعب السنغالي لتصويبها بكل هدوء، وبعدما منحه الحكم الإذن بتصويب الكرة استدار اللاعب وسار ببطء بشكل عكسي بعيدًا عن الكرة، وظل مستمرًا في المشي حتى وصل إلى حافة دائرة خط المنتصف قبل أن يقف ثم يلتف ويواجه مرمى الخصم مرة أخرى، ثم يسير بهدوء مرة ثانية نحو الكرة حتى يصل إلى منطقة الجزاء ويركض بقوة قبل أن يسدد ركلة الجزاء أخيرًا على طريقة بانينكا، وأسكنها الشباك، ثم ذهب نحو الحارس لمصافحته.
وفقًا لما ذكره حساب "Instant Foot" على منصة "إكس"، فإن في المباراة ذاتها أراد لاعب آخر من الفريق المنافس الرد على اللقطة المستفزة، فحاول تقليد منافسه حين عاد أيضًا إلى منتصف الملعب، لكن كرته ذهبت بعيدًا عن الشباك بشكل كوميدي.
ومن المعروف أن طريقة بانينكا في تصويب ركلات الجزاء ظهرت في عام 1976، خلال المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا التي جمعت المنتخب التشيكوسلوفاكي بمنتخب ألمانيا الغربية، حيث شهدت المواجهة تسجيل أول ركلة جزاء بهذه الطريقة من قبل نجم منتخب تشيكوسلوفاكيا السابق أنتوني بانينكا، لتصبح هذه الطريقة ماركة مسجلة باسمه.