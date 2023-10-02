لاعب سنغالي يسجل أغرب ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" (فيديو)

تعد ركلات الجزاء من أكثر اللحظات إثارة في عالم كرة القدم، إذ يجب أن يمتلك اللاعب أعصابًا فولاذية حتى ينجح في تصويبها في ظل الضغوط الكبيرة المحاط بها من مشجعي فريقه والمنافسين أيضًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع على نطاق واسع، فيديو للاعب سنغالي يصوب ركلة جزاء يمكن أن يطلق عليها بأنها أغرب ركلة جزاء رأيناها في تاريخ كرة القدم، بحسب ما ذكره موقع "givemesport"، اليوم الاثنين.