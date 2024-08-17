كشفت تقارير إخبارية قريبة من نادي إنتر ميامي الأمريكي أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يواصل عملية التأهيل البدني بعد الإصابة التي تعرض لها في يوليو الماضي سيحتاج على الأقل لأسبوعين آخرين للعودة إلى اللعب.

وقال تقرير نشرته صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية المقربة من إنتر ميامي إن ميسي الذي غاب عن مباريات فريقه منذ 2 يونيو 2024 أمام سان لويس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، لن يعود خلال الأسبوع المقبل بعد الإصابة القوية التي تعرض لها على مستوى الكاحل.

وتابع التقرير أن "ميسي ارتدى حذاءً واقيًا لبضعة أسابيع بعد الإصابة، ثم تخلص منه الأسبوع الماضي، وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية مع مدرب متخصص في التأهيل البدني بعد الإصابة، ولكن حتى يوم الاثنين، لم يكن النجم الأرجنتيني قد قام بأي تدريب في الملعب وهو ما يعني أن عودته ستتأجل مرة أخرى"

وأضاف: "في العادة يحتاج اللاعبون المصابون الذين هم في حالة تحسن إلى أسبوع واحد على الأقل، وغالبًا أكثر بقليل، للعودة إلى التدريبات في الملعب بشكل فردي مع المدرب قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية فيما يبدو أن ليونيل ميسي سيعود إلى التدريبات الجماعية بنهاية الشهر الحالي وفقا لما أكده مواطنه تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي".

ووفقا للمصدر ذاته لن يتمكن ميسي من العودة للمباريات في لقاء إنتر ميامي وسينسيناتي في 25 أغسطس الجاري، لكنه قد يكون جاهزا بحلول 31 أغسطس وهو التاريخ الأكثر واقعية عندما يلعب ميامي مباراة خارج أرضه ضد فريق شيكاغو فاير.

ومنذ خروجه مصابا يوم 15 يوليو الماضي في مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024، في تتويج الأرجنتين (1 ـ 0)، لم يشارك ليونيل ميسي في أية مباراة وغاب عن 4 لقاءات لناديه في كأس الرابطتين و3 مباريات أخرى ضمن الدوري الأمريكي.

وقال تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي إنه حريص على الحصول على قائمة كاملة، بما في ذلك ميسي، بحلول نهاية الشهر الجاري، وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ميامي هيرالد" يوم الاثنين أن ميسي يتحسن كل يوم، لكن ليس لديه (مارتينو) علم بموعد عودته إلى التدريبات.

ووفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية، إذا لم يشارك ميسي يوم 31 أغسطس أمام شيكاغو فاير، فسيكون أمامه متسع من الوقت في فترة التوقف لمدة أسبوعين في الدوري الأمريكي لكرة القدم في نافذة "فيفا" الدولية.

وتلعب الأرجنتين مباراتين في تصفيات كأس العالم أمام تشيلي في الخامس من سبتمبر في بوينس آيرس، ثم أمام كولومبيا، في إعادة لنهائي كوبا أمريكا، في 10 سبتمبر في بارانكويلا.

وتقول تقارير إعلامية أرجنتينية إن ميسي يأمل في اللعب في هاتين المباراتين ولكن ذلك سيتوقف على مدى استجابته للتأهيل البدني والتدرب على انفراد خلال الأسبوع المقبل.

ويحتل إنتر ميامي المركز الأول برصيد 53 نقطة من 16 فوزا وأربع هزائم وخمس تعادلات بعد الجولة 25 من الدوري.