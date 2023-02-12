كأس الكونفدرالية الأفريقية.. الأخضر الليبي يخسر برباعية أمام مارومو جالانتس

تصدر مازيمبي من الكونغو الديمقراطية المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه ريال باماكو 3/1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، بينما خسر الأخضر الليبي خارج أرضه أمام مارومو جالانتس 4-1 بالمجموعة الأولى، اليوم الأحد.

وحصد مازيمبي أول ثلاث نقاط في دور المجموعات بفضل أهداف بولا كيتامبالا وأليكس نجونجا وبيتينت موامبا، بينما سجل سليمان كوليبابي الهدف الوحيد للفريق المالي الذي يتذيل ترتيب المجموعة.

ويستضيف الاتحاد المنستيري التونسي، في وقت لاحق اليوم، يانج أفريكانز التنزاني ضمن المجموعة ذاتها.

وفي جوهانسبرغ، تلقى الأخضر الليبي هزيمة ثقيلة 4/1 بواقع هدفين في كل شوط.

وافتتح نيكو لسيبا أهداف مارومو جالانتس الجنوب أفريقي بعد خمس دقائق من البداية، ثم أضاف رانجا شيفافيرو هدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و57، قبل أن يقلص أكرم الزاوي الفارق في الدقيقة 80.

وأضاف جوزيف مالونجوان الهدف الرابع لأصحاب الأرض بعدها بخمس دقائق ليضع فريقه في صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط قبل مواجهة اتحاد العاصمة وسانت إيلوي لوبوبو من الكونجو الديمقراطية في الجزائر ضمن المجموعة ذاتها، في وقت لاحق اليوم.