إصابة أراوخو تزيد أزمات برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن الإصابة التي تعرض لها رونالد أراوخو، نجم برشلونة، مع منتخب أوروغواي في مواجهة البرازيل، خلال المباراة التي جمعت بينهما، فجر الأحد، ستبعده عن باقي مواجهات بطولة كوبا أمريكا 2024.

وفازت أوروغواي على البرازيل 4-2 بركلات الترجيح، وتأهلت للدور قبل النهائي في بطولة كوبا أمريكا في مواجهة كولومبيا بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وسقط أراوخو على أرض الملعب في الدقيقة 30 قبل أن يتم استبداله باكيًا، ويبدو أن الإصابة قوية لمدافع أوروغواي.

وقالت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الأحد: "غادر أراوخو الملعب وهو يبكي؛ ما يشير إلى أن الإصابة لا تبدو بسيطة، ويعلم أراوخو، الذي لديه تاريخ طويل من الإصابات، أن الإصابة الجديد ستمنعه من استكمال مسيرة كوبا أمريكا، وربما بداية موسمه مع برشلونة".

وأشارت الأنباء الأولية القادمة من أوروغواي إلى أن أراوخو أصيب بتمزق عضلي في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن.

ويملك أراوخو تاريخا طويلا من المشاكل العضلية، حيث تعرض لـ8 إصابات منذ ظهوره الأول مع برشلونة في عام 2019.

وقال المدير الفني لمنتخب أوروغواي، مارسيلو بيلسا، عقب المباراة: "أعتقد أن إصابة رونالد أراوخو هي إصابة عضلية سيتم تأكيدها غدًا عند إجراء الاختبارات اللازمة".

وأضاف: "بالطبع، كثرة المباريات سبب لا يمكن تجاهله لإصابات اللاعبين في هذا الوقت، نعتبر بعد نهاية الموسم الذي بدأ في أغسطس وانتهى في يونيو، كل لاعب خاض ما بين 40 إلى 50 مباراة".

وتابع: "ثم يأتي اللاعب إلى هنا ويلعب مرتين كل أسبوع في بطولة كبيرة مثل هذه، إنه جهد إضافي على الجميع".

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أزمة لبرشلونة

وتمثل إصابة اللاعب أزمة جديدة للبلوغرانا، الذي يستعد لانطلاق موسمه التحضيري تحت قيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك.

قبل يومين، تعرض بيدري، لاعب الفريق، إلى إصابة قوية مبكرة بالدقيقة الثامنة في مباراة ألمانيا وإسبانيا، خلال الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن بيدري يعاني من التواء جانبي داخلي في الركبة اليسرى، ولن يكمل يورو 2024 والأقرب غيابه لمدة شهر تقريبًا.

كما أن باو كوبارسي وفيرمين لوبيز سيغيبان عن الفريق للانضمام للمنتخب الأولمبي الإسباني، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.