كريستيانو رونالدو يتصدر ترتيب هدافي كأس الملك سلمان للأندية
تصدَّر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، ترتيب هدافي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال التي تقام منافساتها في المملكة العربية السعودية.
وسجل رونالدو هدفه الرابع في خامس مبارياته بالبطولة ليتصدر ترتيب الهدافين.
ويحلُّ الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي في المركز الثاني بـ 3 أهداف، لكنه غادر البطولة بعدما خسر ناديه أمام الهلال في ربع النهائي ليخرج من سباق الهدافين.
وتقدَّم رونالدو لنادي النصر على الشرطة العراقي بهدف من ضربة جزاء حصل عليها زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني بعد اختراق داخل منطقة جزاء النادي العراقي.
وفي حال تأهل النصر إلى المباراة النهائية سينتظر الفائز من الهلال والشباب السعوديين.
وقال رونالدو قبل انطلاق الموسم الحالي إنه يتطلع لتحقيق الألقاب في موسمه الثاني مع النصر بعدما خرج في الموسم الأول دون تحقيق أي لقب، حيث انضم للفريق خلال يناير الماضي.