كريستيانو رونالدو يتصدر ترتيب هدافي كأس الملك سلمان للأندية

ويحلُّ الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي في المركز الثاني بـ 3 أهداف، لكنه غادر البطولة بعدما خسر ناديه أمام الهلال في ربع النهائي ليخرج من سباق الهدافين.

وتقدَّم رونالدو لنادي النصر على الشرطة العراقي بهدف من ضربة جزاء حصل عليها زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني بعد اختراق داخل منطقة جزاء النادي العراقي.

وفي حال تأهل النصر إلى المباراة النهائية سينتظر الفائز من الهلال والشباب السعوديين.