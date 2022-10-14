إسبانيا ترفض طلب قطر بالاستعانة بشرطة مكافحة الشغب في كأس العالم

قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الجمعة إنها لن ترسل عناصر من شرطة مكافحة الشغب إلى قطر للمساعدة في جهود التأمين خلال كأس العالم لكرة القدم بعد طلب من البلد الآسيوي.

ولم تدل الوزارة بمزيد من التعليقات بشأن القرار لكنها اكتفت بتأكيد تقرير سابق لمحطة (كادينا سير) الإذاعية أشار إلى أن إسبانيا تدرس إرسال نحو 115 ضابطا إلى قطر، لكنها رفضت في النهاية.

ونظرا لأن عدد سكانها يقل عن ثلاثة ملايين شخص، منهم نحو 380 ألفا من المواطنين، تواجه قطر نقصا في عدد الموظفين قبل انطلاق البطولة يوم 20 نوفمبر / تشرين الثاني.

وفي الشهر الماضي أعلنت تركيا عن إرسال أكثر من ثلاثة آلاف شرطي لمكافحة الشغب لمساعدة قطر خلال النهائيات.