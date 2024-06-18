اتهام صربيا بعد رفع جماهيرها لافتة تحمل رسالة استفزازية أمام إنجلترا

وقال "يويفا" أيضًا إن مفتشًا بلجنة الأخلاقيات والانضباط سيحقق في السلوك التمييزي المزعوم بعد تقارير من أحد المراقبين حول هتافات القرود الموجهة للاعبي إنجلترا من قبل مشجع صربي.

وقالت الشرطة إن ثمانية أشخاص اعتقلوا مؤقتًا بعد مشاجرة بين مشجعي صربيا وإنجلترا في جلسنكيرشن قبل مباراة الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية: "وقعت مواجهة بين مشجعي كرة القدم الصرب والإنجليز في مدينة جيلسنكيرشن، وتم فصل مجموعتي المشجعين، وتم احتجاز سبعة أشخاص، وكانت هناك أيضًا شكوى بشأن تعرضهم لإيذاء جسدي خطير، وخلفية الحادث لا تزال غير واضحة".