اتهام صربيا بعد رفع جماهيرها لافتة تحمل رسالة استفزازية أمام إنجلترا
اتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاتحاد الصربي، بعد أن رفع مشجعوه لافتة "تنقل رسالة استفزازية لا تصلح لحدث رياضي" وإلقاء مقذوفات على الملعب خلال الهزيمة أمام إنجلترا، يوم الأحد الماضي.
وتأتي هذه الاتهامات بعد أن اشتكى اتحاد كوسوفو للعبة لليويفا بشأن "رفع جماهير صربيا لافتات تحمل رسائل سياسية وعنصرية ضد كوسوفو" خلال هزيمتهم 1-صفر أمام إنجلترا.
وقال "يويفا" أيضًا إن مفتشًا بلجنة الأخلاقيات والانضباط سيحقق في السلوك التمييزي المزعوم بعد تقارير من أحد المراقبين حول هتافات القرود الموجهة للاعبي إنجلترا من قبل مشجع صربي.
وقالت الشرطة إن ثمانية أشخاص اعتقلوا مؤقتًا بعد مشاجرة بين مشجعي صربيا وإنجلترا في جلسنكيرشن قبل مباراة الأحد.
وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية: "وقعت مواجهة بين مشجعي كرة القدم الصرب والإنجليز في مدينة جيلسنكيرشن، وتم فصل مجموعتي المشجعين، وتم احتجاز سبعة أشخاص، وكانت هناك أيضًا شكوى بشأن تعرضهم لإيذاء جسدي خطير، وخلفية الحادث لا تزال غير واضحة".