الأهلي السعودي يوجه ضربة للنصر والاتحاد

وجهت إدارة النادي الأهلي السعودي ضربة قوية لناديي النصر والاتحاد في إطار سعيهما لضم أحد أبرز اللاعبين في صفوف "الراقي" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا للتقارير، فإن إدارة النادي الأهلي حسمت موقفها من العروض المقدمة لنجم الفريق الشاب زياد الجهني، من قِبل ناديي النصر والاتحاد، مؤكدة رفضها القاطع لفكرة التخلي عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب التقارير، فإن إدارة "الراقي" لا تُفكّر في التفريط بخدمات الجهني، سواء لنادي النصر أو لأي نادٍ آخر في دوري روشن السعودي، في الوقت الحالي.

ويُعد زياد الجهني أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة السعودية، وقد خطف الأنظار خلال الموسم الماضي بأدائه المميز في وسط الملعب، حيث بات عنصرًا مهمًّا في خطط الجهاز الفني بقيادة المدرب ماتياس يايسله.

ووفقًا لِما أوردته صحيفة "الرياضية"، فقد اقترب التفاوض بين شركة النادي الأهلي وزياد الجهني، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، على التجديد من الوصول إلى نتيجة إيجابية.

وشدد التقرير على استمرار التفاوض للوصول إلى راتب سنوي مناسب للجانبين، كاشفةً عن الاقتراب من الاتفاق على تجديد التعاقد، فيما ألمحت إلى اهتمام أندية محلية باللاعب وانتظارها دخوله إلى الفترة الحرة خلال الموسم المقبل من أجل مفاتحته في التوقيع لها.

ويحق لأي لاعب، بعد بدء الأشهر الستة الأخيرة من عقده، التوقيع لأي نادٍ آخر دون الحاجة إلى موافقة من ناديه.

وخاض زياد الجهني 42 مباراة بقميص الأهلي خلال موسم 2024-2025، توزعت بين دوري روشن السعودي، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكان حاضرًا في التشكيلة الأساسية خلال 35 مواجهة.