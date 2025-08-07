بشرى سارة.. كريم بنزيما يطمئن جماهير الاتحاد السعودي (فيديو)

زف كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، بشرى سارة لجماهير "العميد" مع قرب انطلاق بطولتي دوري روشن وكأس السوبر السعودي.

وتقرر أن تعود بعثة فريق الاتحاد، اليوم الخميس، إلى جدة بعد نهاية معسكر البرتغال، وسيقوم الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لعدة أيام بعده تعاود التدريبات بمقر النادي قبل المغادرة إلى هونغ كونغ استعداداً لمواجهة فريق النصر يوم 19 أغسطس في السوبر السعودي.

أخبار ذات علاقة بنزيما لم يدعمه.. من هو فهد سندي رئيس الاتحاد السعودي القادم؟

أخبار ذات علاقة أنمار الحائلي ينسحب من انتخابات الاتحاد السعودي ويوجه رسالة إلى بنزيما

وينطلق سباق لقب دوري روشن، يوم 28 أغسطس الجاري.

وقال كريم بنزيما في رسالة نُشرت على صفحة النادي الرسمية بمنصة "إكس": "أعتقد أنه كان معسكراً رائعاً، لقد قمنا بمجهودات كبيرة، بحصتين تدريبيتين يومياً".

وشدد بنزيما على أن العمل الشاق كان صعباً، لكنه سيفيد كثيراً قبل انطلاق الموسم، موضحا: "لقد كان أمراً صعباً، لكن في النهاية هو جيد، أعتقد أننا مستعدون لبدء الموسم الجديد".

وتابع: "كالعادة، أقول للجماهير أن يقفوا خلفنا ويقوموا بتحفيزنا، وأن يواصلوا بكونهم الأفضل في السعودية بأكملها، وبعدها سنؤدي نحن مهمتنا في الملعب".

ويسعى بنزيما مع زملائه في الاتحاد لمواصلة نجاحات الفريق في الموسم الماضي، بعد التتويج بلقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.