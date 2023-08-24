الفيفا يدخل على الخط ويتخذ "إجراءات انضباطية" ضد روبياليس
بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس بعدما قام الأخير بتقبيل النجمة الإسبانية هيرموسو على شفتيها عقب نهائي مونديال السيدات.
وأثارت الواقعة، أثناء توزيع روبياليس الميداليات الذهبية عقب فوز إسبانيا 1-صفر على إنجلترا في النهائي يوم الأحد الماضي، غضبًا شديدًا داخل وخارج إسبانيا، وقالت إيرموسو إنها "لا يجب أن تمر دون عقاب".
وذكر الفيفا في بيان: "أبلغت لجنة الانضباط لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأنها فتحت إجراءات انضباطية ضده استنادًا إلى الوقائع التي حدثت في نهائي كأس العالم للسيدات".
وأضاف: "ربما تتضمن الوقائع خرقًا للمادة الـ13 بميثاق الانضباط للفيفا" والمتعلق "بالسلوك الهجومي" من اللاعبين والمسؤولين.
وكانت النجمة الإسبانية هيرموسو، نشرت بيانًا مشتركًا مع رابطة اللاعبين واللاعبات المحترفين أمس الأربعاء، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات ضد روبياليس.
كما دعت رابطة الدوري الإسباني للسيدات (ليغا أف) إلى إقالة روبياليس من منصبه.
واعتذر روبياليس، الذي وصف منتقديه بأنهم "حمقى" في البداية، عبر فيديو يوم الاثنين الماضي لكنه فشل في تخفيف الضجة.
ومهما كان قرار اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي الذي يقع مقره في زيوريخ، فإن ذلك لا يؤثر مباشرة على منصب روبياليس، إلا أن نقطة التحول قد تكون في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي دعي إليه الجمعة للبحث في هذه القضية.