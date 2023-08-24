الفيفا يدخل على الخط ويتخذ "إجراءات انضباطية" ضد روبياليس

وذكر الفيفا في بيان: "أبلغت لجنة الانضباط لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأنها فتحت إجراءات انضباطية ضده استنادًا إلى الوقائع التي حدثت في نهائي كأس العالم للسيدات".

وأضاف: "ربما تتضمن الوقائع خرقًا للمادة الـ13 بميثاق الانضباط للفيفا" والمتعلق "بالسلوك الهجومي" من اللاعبين والمسؤولين.

وكانت النجمة الإسبانية هيرموسو، نشرت بيانًا مشتركًا مع رابطة اللاعبين واللاعبات المحترفين أمس الأربعاء، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات ضد روبياليس.

كما دعت رابطة الدوري الإسباني للسيدات (ليغا أف) إلى إقالة روبياليس من منصبه.