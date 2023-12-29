أول تعليق من أنشيلوتي بعد تجديد تعاقده مع ريال مدريد
أكد مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عقب تجديد عقده مع نادي ريال مدريد حتى 30 يونيو حزيران 2026، أن هذا اليوم هو "يوم سعيد" بالنسبة له، مؤكداً أنه سيبحث عن مواصلة النجاحات مع الفريق "الملكي".
وتم إعلان الاتفاق بين الريال والمدرب الإيطالي، اليوم الجمعة، بعد حصول الفريق على فترة راحة بمناسبة أعياد الميلاد، إذ سلط النادي "الملكي" الضوء على النجاحات التي حققها "كارليتو" سواء مع الفريق الأبيض أو طوال مسيرته الرائعة كمدرب.
ونشر المدرب الإيطالي، صاحب الـ64 عاماً، عبر حسابه على "تويتر"، "اليوم هو يوم سعيد، سنواصل أنا وريال مدريد طريقنا بحثاً عن طرق ونجاحات أكبر، أشكر الجميع، يحيا مدريد".
وقاد أنشيلوتي الريال في 260 مباراة، مقسمة على مرحلتين (2013-2015) و(2021 حتى الآن)، فاز في 189 منها، وتعادل في 33، وخسر في 38.
يذكر أن ريال مدريد أثنى على المدرب الإيطالي في بيان تجديد تعاقده قائلا: "طوال خمسة مواسم كمدرب لريال مدريد، توج أنشيلوتي بعشرة ألقاب: لقبين لدوري الأبطال ولقبين لمونديال الأندية ولقبين لكأس السوبر الأوروبي ولقب لليغا ولقبين لكأس الملك ولقب للسوبر الإسباني".
وأضاف: "كارلو أنشيلوتي هو المدرب الوحيد الذي فاز بـ4 كؤوس لأوروبا والذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في هذه المسابقة (118)، وهو أيضاً أول مدرب يفوز بالدوريات الخمس الكبرى (إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا)".