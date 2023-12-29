أول تعليق من أنشيلوتي بعد تجديد تعاقده مع ريال مدريد

وتم إعلان الاتفاق بين الريال والمدرب الإيطالي، اليوم الجمعة، بعد حصول الفريق على فترة راحة بمناسبة أعياد الميلاد، إذ سلط النادي "الملكي" الضوء على النجاحات التي حققها "كارليتو" سواء مع الفريق الأبيض أو طوال مسيرته الرائعة كمدرب.

ونشر المدرب الإيطالي، صاحب الـ64 عاماً، عبر حسابه على "تويتر"، "اليوم هو يوم سعيد، سنواصل أنا وريال مدريد طريقنا بحثاً عن طرق ونجاحات أكبر، أشكر الجميع، يحيا مدريد".