سبب عدم ترديد لاعبي منتخب إسبانيا النشيد الوطني

أثار موقف لاعبي منتخب إسبانيا بعدم ترديد النشيد الوطني الذي يتم عزفه قبل المباريات استغراب المتابعين.

ويخوض منتخب إسبانيا مساء اليوم الأحد مواجهة نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" ضد إنجلترا على الملعب الأولمبي في برلين.

ولفت صمت لاعبي إسبانيا أثناء عزف النشيد الوطني دهشة العديد من متابعي مباريات البطولة القارية.

وكشفت صحيفة "مترو" البريطانية عن سبب عدم ترديد لاعبي إسبانيا النشيد الوطني قبل المباراة.

وأكدت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أن النشيد الوطني الإسباني ليس له أي كلمات رسمية وكان في البداية مسيرة عسكرية للمشاة في الجيش الإسباني.

وقد تم اعتماد هذا النشيد باعتباره السلام الوطني الرسمي في عهد الملكة إيزابيلا الثانية بين عامي 1833 و1868.

وأضاف الجنرال فرانكو بعض الكلمات إلى النشيد الوطني أثناء حكمه، ولكن تم إزالة هذه الكلمات عندما تم إبعاده عن السلطة.

في عام 2008، حاولت اللجنة الأولمبية الإسبانية إضافة كلمات إلى النشيد الوطني ولكنها تعرضت للانتقاد بسبب محاولتها إدراج عبارة "تحيا إسبانيا" في السطر الافتتاحي للنشيد بسبب ارتباطها بفرانكو.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن هناك أكثر من نشيد وطني آخر ليس له كلمات مثل البوسنة والهرسك وكوسوفو وسان مارينو.

واللافت أن بعض المشجعين يرددون نشيدًا غير رسمي قبل المباريات.