"خطأ طفولي".. توخيل غاضب من تفسير الحكم للعبة مثيرة للجدل (فيديو)

أبدى توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، غضبه الشديد من إحدى اللقطات المثيرة للجدل والتي ولم يحتسبها الحكم في مواجهة آرسنال، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وسجل لياندرو تروسار لاعب آرسنال هدفًا في الدقيقة 76 ليقود الفريق اللندني للتعادل 2-2 مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت المباراة لقطة غريبة، حيث كان من المفترض أن يلعب رايا، حارس آرسنال، ركلة مرمى ليمررها إلى زميله غابرييل، الذي التقطها بيديه في مشهد غريب ليقوم بإيقافها وإعادتها لحارس مرماه، وهي لقطة اعترض عليها لاعبو بايرن ميونخ وطالبوا باحتسابها ركلة جزاء، وهو ما رفضه الحكم.