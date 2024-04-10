"خطأ طفولي".. توخيل غاضب من تفسير الحكم للعبة مثيرة للجدل (فيديو)
أبدى توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، غضبه الشديد من إحدى اللقطات المثيرة للجدل والتي ولم يحتسبها الحكم في مواجهة آرسنال، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.
وسجل لياندرو تروسار لاعب آرسنال هدفًا في الدقيقة 76 ليقود الفريق اللندني للتعادل 2-2 مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وشهدت المباراة لقطة غريبة، حيث كان من المفترض أن يلعب رايا، حارس آرسنال، ركلة مرمى ليمررها إلى زميله غابرييل، الذي التقطها بيديه في مشهد غريب ليقوم بإيقافها وإعادتها لحارس مرماه، وهي لقطة اعترض عليها لاعبو بايرن ميونخ وطالبوا باحتسابها ركلة جزاء، وهو ما رفضه الحكم.
وقال توخيل في تصريحاته عقب المباراة: "لقد ارتكب الحكم خطأ فادحًا، أعلم أن الموقف كان جنونيًا، لقد وضعوا الكرة، أطلق صافرته وأمسك المدافع الكرة بيديه، وما يجعلنا غاضبين حقًا هو التفسير الذي قدمه في الملعب، لقد أخبر لاعبينا بأنه كان (خطأ طفوليًا) ولن يحتسب ركلة جزاء لنا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إنه تفسير فظيع، فظيع، سواء كان خطأ طفل، أو خطأ شخص بالغ، مهما كان - نشعر بالغضب لأنه كان قرارًا كبيرًا ضدنا".
وتابع: "أعتقد أنه كان بإمكاننا الفوز، لقد أتيحت لنا فرصة كينغسلي في النهاية، وكان من الممكن أن نحصل على ركلة جزاء واضحة بسبب لمسة يد".
وأضاف: "كنا نعلم أنه يتعين علينا أن نلعب بشكل أفضل مما فعلنا في المرة الأخيرة في هايدنهايم بالدوري الألماني.. لقد حصلنا على التعادل خارج أرضنا".
وأوضح: "نحن بحاجة إلى دعم جماهيرنا ونفس الشغف الذي نتمتع به اليوم، ثم يمكننا التقدم".
وتُقام مباراة الإياب، يوم الأربعاء 17 أبريل، على ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ.