تقرير: دي بروين قد يغيب عن بداية الموسم المقبل بسبب الإصابة
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين قد يغيب عن بداية الموسم المقبل مع مانشستر سيتي بسبب الإصابة.
وأجبرت الإصابة دي بروين على الخروج في الدقيقة الـ36 في نهائي دوري أبطال أوروبا أمس السبت أمام إنتر ميلان.
ودفع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بـ"فيل فودين" بديلًا لـ"دي بروين"، علمًا أن الأخير تعرَّض لإصابة سابقة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي في 2021.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن دي بروين قد يغيب عن بداية الموسم المقبل بعد تعرّضه لإصابة في أوتار الركبة.
وأوضحت أن دي بروين البالغ من العمر 32 عامًا سيخضع لاختبارات للتأكد من مدى الإصابة التي تعرَّض لها.
ومن المتوقع أن يعود مانشستر سيتي للتدريب قبل الموسم في غضون أربعة أسابيع قبل جولة في اليابان وكوريا الجنوبية.
وقال دي بروين: "أعاني منذ شهرين منذ مباراة بايرن ميونخ خارج ملعبنا".
وكشف دي بروين أن زوجته ميشيل لاكروا توقعت أن يكون هذا هو العام الذي سيغزو فيه مانشستر سيتي أوروبا أخيرًا.
وأضاف "لا أعرف لماذا قالت زوجتي في أغسطس إنك ستفوز بدوري أبطال أوروبا".
وأوضح: "ليس لدي أي فكرة عن السبب لكنها أكدت دائمًا أنني سأفعل، قالت قبل المباراة النهائية: "لست قلقة، ستكون بخير، ستفوز بها".
وأتم: في النهاية يجب أن أخبرها أنها كانت على حق، لذلك هذا ليس الأفضل!".
وكان دي بروين مؤثرًا في تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا حيث شارك الموسم الحالي في 10 مباريات في البطولة سجل فيها هدفين وصنع 7.
وبالمجمل لعب دي بروين هذا الموسم 49 مباراة في مختلف المسابقات سجل فيها 10 أهداف وصنع 31.