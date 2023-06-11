تقرير: دي بروين قد يغيب عن بداية الموسم المقبل بسبب الإصابة

وكشف دي بروين أن زوجته ميشيل لاكروا توقعت أن يكون هذا هو العام الذي سيغزو فيه مانشستر سيتي أوروبا أخيرًا.

وأضاف "لا أعرف لماذا قالت زوجتي في أغسطس إنك ستفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأوضح: "ليس لدي أي فكرة عن السبب لكنها أكدت دائمًا أنني سأفعل، قالت قبل المباراة النهائية: "لست قلقة، ستكون بخير، ستفوز بها".

وأتم: في النهاية يجب أن أخبرها أنها كانت على حق، لذلك هذا ليس الأفضل!".

وكان دي بروين مؤثرًا في تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا حيث شارك الموسم الحالي في 10 مباريات في البطولة سجل فيها هدفين وصنع 7.

وبالمجمل لعب دي بروين هذا الموسم 49 مباراة في مختلف المسابقات سجل فيها 10 أهداف وصنع 31.