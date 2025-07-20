بالخطأ.. الزمالك يعلن عن صفقة مدوية (صورة)

نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على "فيسبوك" عن طريق الخطأ صورة صفقته المنتظرة الجديدة، قبل أن يقوم بحذفها لاحقًا في انتظار الإعلان الرسمي من قبل النادي.

وكانت الإدارة الرياضية للزمالك بقيادة جون إدوارد، المدير الرياضي، نشطت بشكل قوي في الميركاتو الحالي وقامت بالتعاقد مع العديد من الصفقات المميزة استعدادًا للموسم الجديد، كما عملت على تجديد عقد عبد الله السعيد، نجم الفريق.

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وقام الحساب الرسمي للنادي الأبيض بنشر صورة الجناح الفلسطيني آدم كايد، وهو الصفقة المنتظرة للفريق، خلال تواجده لمتابعة مباراة الفريق الأبيض الودية أمام الشمس، مساء أمس السبت، وهو ما يؤكد توقيع اللاعب مع النادي ولكن لم يعلن الأمر رسميا، حتى الآن.

وحقق الزمالك الفوز على حساب نظيره نادي الشمس، بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما في معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأحرز أهداف نادي الزمالك في اللقاء كلٌّ من: "سيف الجزيري، وأحمد حمدي، وأحمد شريف، وناصر منسي، بالإضافة إلى الأنغولي شيكو بانزا".

وينتظر جمهور الزمالك الإعلان الرسمي عن صفقة انضمام الفلسطيني آدم كايد، بعد اجتيازه الكشف الطبي الذي خضع له خلال الساعات الماضية، تمهيدًا لارتداء القميص الأبيض قادمًا من نادي بريدا الهولندي، في صفقة انتقال حر.

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ووصل كايد إلى القاهرة، الخميس الماضي، وتوصل إلى اتفاق مع إدارة الزمالك على كافة تفاصيل التعاقد، الذي يمتد لخمس سنوات، ليكون إحدى الركائز في مشروع الفريق الجديد بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وانتظم اللاعب في معسكر الفريق المقام حاليًّا بالعاصمة الإدارية، ليبدأ مشواره مع الزمالك استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وتأتي صفقة آدم كايد ضمن سلسلة تعاقدات أبرمها الزمالك هذا الصيف لتدعيم صفوفه، بعد الحارس مهدي سليمان، والمهاجم الأنغولي شيكو بانزا، بالإضافة إلى عمرو ناصر، وأحمد شريف، في إطار خطة شاملة لبناء فريق قادر على المنافسة في كافة البطولات.

ولعب آدم كايد في الموسم الماضي مع فريقه الهولندي 17 مباراة بواقع 551 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.