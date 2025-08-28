فضل الجزائر على فرنسا.. وفاة الأسطورة عبدالله مجادي

تلقت الأوساط الرياضية الجزائرية خبراً صادماً بوفاة اللاعب الدولي السابق عبد الله مجادي أسطورة كرة القدم في البلاد.

وفارق مجادي الحياة عن عمر ناهز 68 عاماً بعد مسيرة حافلة في الكرة الجزائرية خلال مشواره.

أخبار ذات علاقة محرز وعوار وبلايلي على رأس قائمة منتخب الجزائر

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان رسمي، رسالة نعي لوفاة النجم السابق لمنتخب محاربي الصحراء بعد صراع مع المرض.

من هو الأسطورة عبد الله مجادي؟

ولد مجادي يوم 10 ديسمبر 1957 في مدينة وهران، وعرف التألق في الدوري الفرنسي بقميص موناكو.

وتلقى مجادي عرضاً لتمثيل منتخب فرنسا بعد اتصالات مكثفة من جانب ميشال هيدالغو المدير الفني لمنتخب الديوك.

أخبار ذات علاقة ديشامب يوجه ضربة ثانية لمنتخب الجزائر وينقض على نجم موناكو

ورفض مجادي تمثيل المنتخب الفرنسي وفضّل اللعب باسم الجزائر، وشارك في بطولة كأس العالم 1982 التي أقيمت في إسبانيا، كما لعب في كأس العالم 1986 في المكسيك.

ولعب مجادي مع أندية موناكو وستراسبورغ وبيزنسون في فرنسا، وسبق له التتويج بالدوري الفرنسي رفقة موناكو عام 1982، بجانب كأس فرنسا بعدها بثلاثة أعوام.

يشار إلى أن أول مباراة دولية للراحل مع منتخب الجزائر كانت أمام إيرلندا ودياً عام 1981، وفاز بها محاربو الصحراء بنتيجة 2-0.