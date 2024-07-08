يعد محمد صلاح واحدًا من أبرز لاعبي ليفربول في التاريخ، وكان النجم المصري مذهلاً منذ وصوله إلى "آنفيلد" في العام 2017، متجاوزًا كل التوقعات وأثبت خطأ كل المشككين فيه.

وتحت قيادة مدربه السابق يورغن كلوب كان صلاح باستمرار أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، ولكنه ليس مجرد لاعب عالمي على أرض الملعب بل خارجه أيضًا.

وأثبت صلاح مرارًا وتكرارًا أنه إنسان رائع للغاية، صحيح الجميع يعرف مدى جودته كلاعب، ولكن ربما حان الوقت ليعرفوا جودته كإنسان.

واستعرض موقع "givemesport" مواقف إنسانية رائعة لصلاح خارج الملعب، توضح بالتحديد الشخص الذي هو عليه:

رحلة التسع ساعات

في بدايته لعب صلاح للمقاولون العرب ولينجح معهم كان عليه أن يسافر لمدة 9 ساعات يوميًا، إذ كان يذهب إلى المدرسة في الساعة 7 صباحًا، ويغادر بعد ساعتين ويمشي مسافة نحو 1كم، إلى محطة الحافلات ويستقل حافلة إلى بسيون، وأخرى من بسيون إلى طنطا، وقطار من طنطا إلى القاهرة ثم حافلة أخرى إلى ملعب التدريب في مدينة نصر، لقد كانت مهمة صعبة، ولكن النجم المصري اعترف أنها تستحق الشقاء.

مال من أجل السارق

عندما كان صلاح صغيرًا، سرق لص 30 ألف جنيهًا مصريًا، من سيارة والده وألقت الشرطة القبض على الجاني، ولكن النجم المصري أقنع والده بعدم رفع دعوى قضائية، ثم أعطى اللص المال لمساعدته في تغيير حياته.

وقال صلاح عن هذا الموقف سابقًا: "أنا لا أؤيد السرقة، ولكنني متأكد من أنه كان لديه سبب أكبر لفعل هذا، أشعر فقط أنه فعل ذلك لسبب ما، وعندما سأل والدي، قالت الشرطة إنه رجل فقير حقًا وليس لديه أي شيء في حياته، لذلك قلت له: فقط ساعده واتركه وشأنه".

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مساعدة رجل مشرد في محطة بنزين

توقف صلاح في محطة بنزين بسيارته البنتلي ليرى بعض الشباب يضايقون رجلاً مشردًا، فقال صلاح لهم: "قد تكونون أنتم في مكانه في غضون بضع سنوات"، وأعطى الرجل 100 جنيهًا إسترلينيًا للحصول على غرفة لليلة.

وقال الرجل لاحقًا: "لقد رأى ما كان يحدث وقال لهم شيئًا ثم ذهب إلى ماكينة الصراف الآلي، وكنت أكثر من سعيد، أنا من أشد المعجبين به، محمد صلاح هو بطل حقيقي في عيني وأريد أن أشكره".

بنزين مجاني للجميع

خلال جائحة كورونا ذهب صلاح إلى محطة بنزين في سينسبري مرتديًا زي تدريب ليفربول ودفع ثمن الوقود من أجل الجميع، فقد كان يعلم أن العالم بأسره يعاني في ذلك الوقت ومع اضطرار الكثيرين إلى البقاء في المنزل، كان المال يمثل مشكلة إلى حد ما. كان قرار المساعدة ودفع ثمن وقود جميع من في المحطة في لفتة لا تصدق من المصري.

الاطمئنان على طفل كسر أنفه

كان لويس فاولر، البالغ من العمر أحد عشر عامًا، رصد صلاح وهو يقود سيارته في الحي الذي يسكنه ولكن الشاب الصغير شعر ببعض الإثارة وركض دون أن ينظر أمامه فارتطم بعمود إنارة، وكسر أنفه.

كان صلاح قد شاهد ما حدث وتوقف للتأكد من أنه بخير وقد صور أحد الجيران اللحظة بالكامل وكشف ما حدث بالضبط.

زيارة غرفة كينيا

بعد مباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تم تصوير صلاح داخل غرفة ملابس الفريق المنافس بعد المواجهة وتمنى لهم التوفيق كما أعطى قميصه للاعب خط الوسط كينيث موغونا، كانت لحظة صغيرة، ولكنها ربما كانت تعني الكثير للفريق الكيني.

من الراجح أن يكون اللعب ضد شخص مثل صلاح مهمًا لكثير من اللاعبين؛ لذا فإن قضاء الوقت معهم وفي تمني الأفضل لهم شخصيًا كان خطوة راقية من نجم ليفربول ومثال آخر على بذله قصارى جهده لإسعاد الآخرين.

توزيع القمصان على المشجعين الشباب

هذا ليس إنجازًا كبيرًا في الواقع، ولكن صلاح يتمتع بعلاقة رائعة مع مشجعي ليفربول ولديه تاريخ في تقدير المشجعين الشباب في الملعب وتسليمهم قميصه.

إنها لفتة صغيرة ولكنها عادة ما تجعلهم سعداء، إنه بعيد البعد كله عن كونه أول لاعب يفعل ذلك، والعديد من لاعبي كرة القدم يفعلون الشيء نفسه، ولكن العدد الهائل من المرات التي فعل فيها صلاح ذلك أمر مثير للإعجاب.

أعمال خيرية رائعة في مصر

لم ينس صلاح من أين أتى، فهو يحاول باستمرار تحسين حياة الناس في وطنه، ففي العام 2018، ورد أنه كان يمول بناء مركز طبي ومدرسة للفتيات في مسقط رأسه نجريج، كما دفع فاتورة عملية زرع نخاع لصبي مصري صغير عندما لم تتمكن أسرته من تحمل تكاليفها.

قمصان مجانية للخصوم

عندما تكون نجمًا كبيرًا مثل صلاح، فمن الطبيعي أن يكون هناك كثير من لاعبي المنافسين الذين يرغبون في تبادل القمصان معك، المشكلة هي أنه لا يمكنك تبادل القمصان إلا مع لاعب واحد في كل مباراة، حسنًا، هذه هي الحال عادةً، ولكن صلاح وجد طريقة للتغلب على ذلك خلال مباراة ليفربول ضد لاسك في الدوري الأوروبي.

إذ وفر النجم المصري الكثير من القمصان الاحتياطية وتبادل كل ما يستطيع من قمصان بقصمان الخصوم.

سقوط أحمد رفعت

مؤخًرا عرض محمد صلاح على أحمد رفعت، نجم مودرن سبورت، قبل رحيله عن عالمنا إثر أزمة قلبية حادة، أن يسافر إلى ليفربول من أجل تشخيص حالته بشكل دقيق ومساعدته على العودة والقيام سريعًا من أزمته.

وأعلن نادي مودرن سبورت، يوم السبت، وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عامًا.

وقام صلاح بنعي رفعت عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.