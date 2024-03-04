رئيس نادي فيوتشر يتوعد لاعب الزمالك ويعلن مقاضاته

وجه وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، انتقادات حادة إلى لاعب فريقه السابق والمنضم حديثًا لصفوف الزمالك، ناصر ماهر، مشددا على أن الأخير مدين للنادي، وسيتخذ ضده الإجراءات القانونية.

وأعلن الزمالك ضم ناصر ماهر قادما من مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال وليد دعبس في تصريحات تلفزيونية: "لدي أزمة مع الزمالك، لقد فعلنا كل ما علينا في صفقة ناصر ماهر، وفوجئت أن اللاعب يقول إن لديه مستحقات باقية عند فيوتشر، وهو في الحقيقة مدين بمبلغ 350 ألفا، ويقول تنازلت عن مستحقاتي، نحن سنقاضيك".

وأضاف: "كان من المفترض أن يكون هناك رد فعل من نادي الزمالك، وبالفعل تحدثت مع أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي، وقلت له إن هذا لا يصح، إذا كان له أموال كنت سأقول هذا حقه، ولكن أنت مدين بأموال".