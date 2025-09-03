أثق أنه سيفعل.. شوبير يفجر مفاجأة حول مصير أحمد عبد القادر مع الأهلي (فيديو)

فجّر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، الذي كان مستبعدًا طوال الفترة الماضية بعد عودته من رحلة احتراف في الدوري القطري.

وكان الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة خوسيه ريبيرو قد استبعد عبد القادر تمامًا من حساباته، ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية، ما دفعه لطلب الرحيل وفسخ تعاقده، لكن الإدارة برئاسة محمود الخطيب رفضت ذلك خوفًا من انتقاله إلى الغريم التقليدي، الزمالك.

واستغنى الأهلي عن خدمات ريبيرو بعد سبع مباريات فقط من قيادته للفريق عقب الهزيمة أمام بيراميدز، وصيف بطل الدوري المصري الموسم الماضي. وكان ريبيرو قد تعاقد مع الأهلي في نهاية مايو الماضي بعقد يمتد لعامين، قبل انطلاق كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة منتصف يونيو، لكنه لم يترك أي بصمة على أداء الفريق، إذ تعادل في مباراتين وخسر أمام بالميراس ليخرج من الدور الأول للبطولة بنظامها الجديد.

وخاض الأهلي أربع مباريات في الدوري هذا الموسم، تعادل في مباراتين وفاز في واحدة على حساب فاركو، قبل أن يخسر من بيراميدز، ما أثار حفيظة الجماهير التي طالبت برحيل المدرب.

وأعلن الأهلي، يوم الثلاثاء، تعيين عماد النحاس مدربًا مؤقتًا للفريق، وتولي وليد صلاح الدين منصب مدير الكرة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "من اليوم الأول قلت إن قرار منع عبد القادر من المشاركة في المران كان ظالمًا وحرامًا، فهو حقه الطبيعي كونه لاعبًا محترفًا، ومحمد يوسف المدير الرياضي حاول أكثر من مرة مع ريبيرو لإشراك اللاعب في التدريبات لكنه رفض تمامًا".

وأضاف: "أثق أن أول قرار للنحاس سيكون إعادة عبد القادر إلى التدريبات مع الفريق الأول؛ لأن هذه هي مدرسة النحاس في منح اللاعبين الثقة".