سر إصرار الهلال السعودي على "المنبوذ جماهيريا"

كشفت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، وإدارة النادي يدرسان فكرة إسقاط اسم نيمار داسيلفا من قائمة الفريق خلال الصيف الجاري والإبقاء على رينان لودي.

جاء هذا بحسب ما ذكر الإعلامي عبد الرحمن الحميدي في برنامج "برا 18" والذي يقدم عبر شاشة "SSC".

وأكد الحميدي أن إسقاط اسم نيمار سيكون بشكل مؤقت على أن يعود مجددًا في فترة الانتقالات الشتوية مع تحسن حالته البدنية.

وأوضح أن حسم ذلك القرار سيكون خلال يومين فقط بعد الحصول على تقرير طبي مفصل عن حالة نيمار.

لكن ما سر الإصرار على استمرار لودي مع الهلال في ظل الرفض الجماهيري الواضح لوجود البرازيلي؟ وهل يستفيد "الزعيم" من وجود لاعب أتلتيكو مدريد السابق؟ ذلك ما سنتحدث عنه في التقرير الآتي.

سوق انتقالات محدود

كان سوق انتقالات الهلال محدودًا للغاية فيما يتعلق بالصفقات التي أبرمها الفريق، والتي اقتصرت على الضروريات فقط.

قام الهلال طيلة الصيف بالقيام بصفقة واحدة كبيرة تخص جواو كانسيلو، الذي جاء بديلًا عن الراحل لروما سعود عبد الحميد.

وكان مبلغ صفقة كانسيلو كبيرًا للغاية بالنسبة لكون الهلال لا يحظى بدعم مالي من صندوق الاستثمارات.

ولهذا كانت تلك هي الصفقة الوحيدة التي يستطيع الهلال حسمها، ولو كان هناك ضرورة لصفقات أخرى، فسيتم التعامل معها بحسب أهميتها.

ولا يعد رحيل لودي، وضم لاعب أفضل ضرورة بنفس شكل ضم بديل للدولي سعود عبد الحميد، الظهير الأساسي للفريق، والذي رحل إلى روما الإيطالي.

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غياب البدلاء

بالبحث في سوق الانتقالات والأسماء المتاحة في مركز لودي لا يمكن أن تجد لاعبًا يملك جودة فارقة بشكل واضح عنه ومتاحًا للرحيل عن فريقه.

لهذا فخيار ترك لودي يرحل، وفي ظل غياب العروض القوية هذا يعني خسارة الهلال للأموال سواء في بيعه بثمن أقل من المنتظر، أو في ضم لاعب آخر بديل له.

وربما يكون هذا هو أحد أسباب استمرار البرازيلي، حتى الآن، ووجود حديث عن استمراره لفترة أطول حتى الشتاء المقبل.

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تأخر عودة نيمار

لا ترى إدارة الهلال سببًا يجعلها تستعجل رحيل لودي الذي يشغر مكانًا في قائمة اللاعبين الأجانب في ظل أن مواطنه نيمار دا سيلفا لا يزال مصابًا ووجوده في القائمة لا يعني أي شيء.

حتى لو كانت حالة نيمار تسمح بعودته بشكل قريب في الشهر المقبل أو التالي له، فهذا سيعني أن الهلال سيستفيد منه لشهر واحد أو أكثر بقليل حتى حلول يناير المقبل.

مع وجود خطورة الانتكاسة في إصابة البرازيلي، قد يفضل الهلال التأني في عودة لاعب باريس سان جيرمان السابق للملاعب، وأن يُتيح مكانه في القائمة للاعب آخر.