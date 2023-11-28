عبدالرزاق حمدالله: الاتحاد يتطور.. ونستهدف لقب دوري أبطال آسيا

وقال حمدالله لموقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت اليوم الثلاثاء: "نحمد الله على الفوز. أشكر اللاعبين على الجهود التي بذلوها للتأهل للدور الثاني، وهذا هو الهدف الأهم".

وأضاف: "نحن نلعب في ناد كبير، نأمل أن ننافس بقوة في دوري أبطال آسيا، نريد أن نواصل التطور من مباراة لأخرى".

وحقق غاياردو فوزه الأول مع الاتحاد بعد توليه تدريب الفريق خلفا للبرتغالي نونو إسبيرتو سانتو الذي رحل لسوء النتائج.

وقال المهاجم المغربي عن مدربه الأرجنتيني الجديد: "كل مدرب له لمسته الخاصة، وغاياردو أظهر أنه من المدربين الكبار. نأمل أن نتحسن أكثر مع قيادته للفريق".