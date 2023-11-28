عبدالرزاق حمدالله: الاتحاد يتطور.. ونستهدف لقب دوري أبطال آسيا
أكد عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد السعودي أن فريقه يسعى للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد التأهل لدور الستة عشر بالفوز على مضيفه (ايه.جي.إم.كيه) الأوزبكي 2-1 أمس الإثنين.
وسجل حمدالله هدفين خلال أربع دقائق ورفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في المسابقة القارية خلال ثلاث مباريات خاضها هذا الموسم.
ووصل فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة بفارق نقطتين عن سيباهان الإيراني وخمس عن القوة الجوية العراقي، ليضمن العبور إلى أدوار خروج المغلوب قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.
ويتأهل إلى دور الستة عشر صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الخمس لغرب آسيا إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.
وقال حمدالله لموقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت اليوم الثلاثاء: "نحمد الله على الفوز. أشكر اللاعبين على الجهود التي بذلوها للتأهل للدور الثاني، وهذا هو الهدف الأهم".
وأضاف: "نحن نلعب في ناد كبير، نأمل أن ننافس بقوة في دوري أبطال آسيا، نريد أن نواصل التطور من مباراة لأخرى".
وحقق غاياردو فوزه الأول مع الاتحاد بعد توليه تدريب الفريق خلفا للبرتغالي نونو إسبيرتو سانتو الذي رحل لسوء النتائج.
وقال المهاجم المغربي عن مدربه الأرجنتيني الجديد: "كل مدرب له لمسته الخاصة، وغاياردو أظهر أنه من المدربين الكبار. نأمل أن نتحسن أكثر مع قيادته للفريق".
ومن جهته قال غاياردو الذي تولى المسؤولية الأسبوع الماضي: "حققنا اليوم فوزا مهما في دوري أبطال آسيا. الفريق يتحسن بشكل تدريجي من مباراة إلى أخرى. سيكون لنا شكل أفضل في المستقبل".
وتقام الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأسبوع المقبل، حيث يلتقي الاتحاد مع سيباهان في السعودية، والقوة الجوية مع (ايه.جي.إم.كيه) في أربيل.