رسمياً.. الأهلي السعودي يعلن منصب أمير توفيق

أعلن الأهلي السعودي رسمياً المنصب الخاص بالمصري أمير توفيق المنضم إلى العمل الإداري داخل النادي.

وكان أمير توفيق قد تقدم باستقالته من منصب المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي المصري في شهر أغسطس الماضي بعد توصله لاتفاق مع الأهلي السعودي.

وأعلن الأهلي السعودي في بيان رسمي تعيين أمير توفيق في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري للنادي.

وأضاف البيان:" هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مسيرة النمو التجاري للنادي وتطوير الشراكات الاستراتيجية بما يواكب تطلعات الكيان وجماهيره".

ويستعد الأهلي السعودي لخوض منافسات كأس الإنتر كونتيننتال لأول مرة في تاريخه بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي.

وكان أمير توفيق لاعباً سابقاً في صفوف الأهلي المصري في مركز حراسة المرمى وتم تصعيده للفريق الأول لفترة بسيطة قبل الرحيل إلى فريق أسمنت السويس ثم وادي دجلة.

وبعد اعتزاله كرة القدم، عمل أمير توفيق مديراً تجارياً بإحدى الشركات التسويقية قبل تولي منصب مدير التسويق بالنادي الأهلي المصري ثم تولى إدارة التعاقدات وتمت الاستعانة به في منصب المدير التنفيذي لشركة كرة القدم.