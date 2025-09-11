سعيد بنرحمة يكشف حقيقة خلافه مع يوسف بلايلي في مباراة الجزائر وغينيا

حسم الدولي الجزائري سعيد بنرحمة، نجم نيوم السعودي، الجدل حول خلافه المزعوم مع زميله في منتخب محاربي الصحراء يوسف بلايلي، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وشهدت أسوار المنتخب الجزائري في مباراتيه خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، أمام بوتسوانا وغينيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026، أجواء صاخبة خصوصًا بعد التعادل أمام غينيا في الدار البيضاء (0 ـ 0) وتقديم أداء مثير للتكهنات حول مدى قدرة المنتخب على التأهل للمونديال.

وبجانب موجة الغضب الجماهيرية ضد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش وعدد من اللاعبين الركائز، أوردت بعض وسائل الإعلام الجزائرية تقارير حول خلاف حاد بين نجمي الفريق يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي، وسعيد بنرحمة نجم نادي نيوم السعودي.

وردّ سعيد بنرحمة، اليوم الخميس، على الإشاعات المتداولة بنشر صورة على حسابه بمنصة "إنستغرام" تجمعه مع زميله في المنتخب يوسف البلايلي وكتب (mon frére) "أخي"، لينفي ضمنيًا المزاعم التي تحدثت عن توتر العلاقة بين اللاعبين.

بدوره، أعاد يوسف بلايلي نشر الصورة والعبارات ذاتها على حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، ليضع حدًا للصخب الدائر حول توتر العلاقة بين النجمين خلال مواجهة غينيا.

ولم يشارك يوسف بلايلي في مباراة الجزائر وغينيا، وأبدى غضبًا شديدًا على مدربه فلاديمير بيتكوفيتش، أما سعيد بنرحمة فقد خاض 66 دقيقة وخرج في الشوط الثاني تاركًا عدة أسئلة حول أدائه الضعيف في المباراة.

وزعمت منصات التواصل الاجتماعي أن بن رحمة نشر تدوينات عبر إنستغرام حاول من خلالها إثبات مكانته في التشكيلة، في ظل المنافسة المباشرة مع بلايلي على المركز الهجومي نفسه، مما أثار التكهنات حول توتر العلاقة بين الطرفين داخل صفوف المنتخب.

لكن بن رحمة وضع حدًا لهذه التأويلات، بعدما عاد اليوم ونشر صورة تجمعه بيوسف بلايلي، إلى جانب مقطع موسيقي لأغنية رياضية تشيد بإنجازات الجزائر الكروية وذلك لنفي ما راج حول وجود خلافات داخلية عاصفة داخل منتخب محاربي الصحراء.

ورغم احتلاله المركز الأول في المجموعة الإفريقية السابعة المؤهلة لكأس العالم 2026، فإن المنتخب الجزائري أثار الشكوك حول أدائه الجماعي، خصوصًا خط الدفاع، وفسح المجال لانتقادات لاذعة ضد المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش.

وللتأهل لكأس العالم 2026 للمرة الخامسة في تاريخه، يحتاج المنتخب الجزائري إلى الفوز في إحدى مباراتيه المقبلتين والأخيرتين في التصفيات ضد الصومال أو أوغندا في أكتوبر المقبل.