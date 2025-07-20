تقييم مذهل لميسي بعد قيادته إنتر ميامي للفوز على نيويورك ريد بولز (صورة)

حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي تقييما مذهلا بعد قيادته فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز كبير على منافسه نيويورك ريد بولز بنتيجة "5-1"، في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الأحد، ضمن لقاءات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وسجّل ميسي هدفين وصنع مثلهما ليقود فريق إنتر ميامي إلى فوز ساحق على مضيفه نيويورك ريد بولز.

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ميسي وإنتر ميامي قلبا تأخرهما 1-0 في الشوط الأول إلى تقدم كبير بعد سلسلة من الأهداف قبل الاستراحة، منها اثنان عن طريق تيلاسكو سيغوفيا، ليمنحا الفريق تقدمًا بنتيجة 3-1 قبل نهاية الشوط الأول.

وحقق ميامي فوزه السادس في آخر سبع مباريات بالدوري الأمريكي، بعد أن توقفت سلسلة انتصاراته عند خمس مباريات بخسارته أمام سينسيناتي، يوم الخميس، كما أنها كانت المرة السادسة في آخر سبع مباريات التي يسجل فيها ميسي هدفين.

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وسجّل نيويورك ريد بولز هدفه الأول والوحيد في الدقيقة الـ14 من الشوط الأول، عن طريق لاعبه ألكسندر هاك.

وفي الدقيقة الـ24، افتتح إنتر ميامي مهرجان أهدافه عن طريق جوردي ألبا، بعد تمريرة حاسمة من ميسي.

وأضاف إنتر ميامي الهدف الثاني في الدقيقة الـ27 عن طريق سيغوفيا، وعاد اللاعب نفسه ليسجل هدفه الثاني خلال اللقاء، والثالث لفريقه، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لنهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني بالدقيقة الـ60، سجل ليونيل ميسي الهدف الرابع لإنتر ميامي، بعد تمريرة من سيرجيو بوسكيتس، قبل أن يعود ويحرز هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة الـ75، بعد صناعة من لويس سواريز.

ويحتل فريق إنتر ميامي، بقيادة المدرب خافيير ماسكيرانو، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 41 نقطة، جمعها من 21 جولة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر فيلادلفيا يونيون الذي يملك 47 نقطة من 24 جولة.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في مباريات الدوري الأمريكي هذا الموسم إلى 18 هدفًا، وأسهم في 27 هدفًا بشكل إجمالي، وقد سجل 40 هدفًا في الدوري منذ انضمامه إلى المسابقة في صيف 2023.

ومنحت شبكة "سوفا سكور"، المتخصصة في الإحصائيات، ميسي العلامة الكاملة بدرجة (10/10) نتيجة لأدائه المذهل، حيث حصد جائزة رجل المباراة، ولعب الـ90 دقيقة وسجل هدفين وبلغت نسبة تمريراته الدقيقة إلى 80%.