أهداف مباراة هولندا والسنغال (فيديو)

سجل كودي جاكبو الهدف الأول في المباراة التي جمعت منتخب بلاده هولندا أمام السنغال في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس العالم 2022، اليوم الإثنين.

وجاء هدف كودي جاكبو من ضربة رأس في الدقيقة 83 بعد كرة عرضية من فرينكي دي يونغ.