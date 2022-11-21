أهداف مباراة هولندا والسنغال (فيديو)
منتخب هولندا يتزع فوزا صعبا على السنغال.
سجل كودي جاكبو الهدف الأول في المباراة التي جمعت منتخب بلاده هولندا أمام السنغال في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس العالم 2022، اليوم الإثنين.
وجاء هدف كودي جاكبو من ضربة رأس في الدقيقة 83 بعد كرة عرضية من فرينكي دي يونغ.
وسجل دافي كلاسين ثاني أهداف هولندا في الثواني الأخيرة من المواجهة.
وبات رصيد هولندا 3 نقاط وهو نفس رصيد منتخب الإكوادور الذي تغلب 2/0 أيضا على قطر في المباراة الافتتاحية أمس الأحد.
ومن المقرر أن يلعب منتخب هولندا مع الإكوادور يوم الجمعة، ثم مع قطر يوم 29 نوفمبر.
في حين من المقرر أن يلعب منتخب السنغال مع قطر يوم الجمعة، ثم مع الإكوادور يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.