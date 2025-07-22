8 أسماء خرافية لنسيان أوتافيو.. مَنْ صفقة النصر السعودي المنتظرة؟

في وقت كانت جماهير نادي النصر السعودي لا تزال تستوعب صدمة الرحيل المنتظر لنجم خط الوسط البرتغالي أوتافيو، ألقى الصحفي علي الحربي قنبلة مدوية عبر حسابه على منصة "إكس"، بتغريدة أشبه بالوعد.

وأكد الحربي لجماهير "العالمي" أن الإدارة تعمل على صفقة ستكون "حديث الشارع الرياضي"، متعهداً بأن اللاعب القادم في مركز "رقم 8" سيكون عالمياً من الطراز الرفيع سينسي الجميع رحيل أوتافيو.

هذه الكلمات القليلة كانت كفيلة بإشعال نيران الحماسة والتكهنات في قلوب المدرج النصراوي، وفتحت الباب على مصراعيه أمام قائمة من الأسماء "الخرافية" التي قد تحط رحالها في الرياض هذا الصيف.

فمن النجم المنتظر الذي سيقود وسط "العالمي" في الموسم الجديد؟

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برونو غيماريش (نيوكاسل يونايتد)

يظل النجم البرازيلي أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم، وتؤكد التقارير اهتمام عمالقة مثل مانشستر سيتي وآرسنال بخدماته.

غيماريش لاعب لنيوكاسل، وهنا تكمن الورقة الأقوى للنصر، حيث أن فكرة انتقال اللاعب بين ناديين يتبعان لملكية صندوق الاستثمارات العامة قد تمهد الطريق لصفقة داخلية معقدة تضمن بقاء اللاعب ضمن منظومة الصندوق وترضي طموحات العالمي.

كاسيميرو (مانشستر يونايتد)

يعيش "الدبابة" البرازيلية وضعاً صعباً في مانشستر يونايتد، فالتقارير الأخيرة تؤكد أنه ليس ضمن خطط المدرب الأساسية واسمه مرتبط بقوة بالرحيل هذا الصيف.

لذلك، يعتبر من أقوى المرشحين للانتقال للدوري السعودي، وتحديداً لنادي النصر للانضمام لزميله السابق كريستيانو رونالدو.

المحادثات حول رحيله مستمرة، والنصر يراقب الموقف عن كثب لتعويض رحيل أوتافيو بلاعب يمتلك خبرة وشخصية هائلة.

فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

يعيش لاعب الوسط الإسباني أفضل فتراته على الإطلاق، حيث تألق بشكل لافت في كأس العالم للأندية الأخيرة وسجل هدفين في نصف النهائي ضد ريال مدريد، كما تم اختياره أفضل لاعب في يورو 2024.

رغم هذا التألق، فإن باريس سان جيرمان قد يوافق على بيعه في حال وصول عرض مالي ضخم جداً، وقد يستغل النصر هذا الأمر لتقديم عرض لا يمكن رفضه للاعب في قمة مستواه الفني والبدني.

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

على الرغم من الشائعات المستمرة التي ربطته بالرحيل، تؤكد التقارير أن المدير الفني لمانشستر يونايتد متمسك بقائده ويعتبره جزءاً لا يتجزأ من مشروع بناء الفريق.

الصفقة تبدو حالياً صعبة للغاية، لكنها تظل "حلم" الجماهير النصراوية، وقد تكون الصفقات الأخيرة للشياطين الحمر بمثابة سبب لرحيله، وقد يتغير الوضع فقط إذا قرر اللاعب نفسه البحث عن تحدٍ جديد، لكن كل المؤشرات الحالية تميل لبقائه في مانشستر.

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جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)

يمكن استبعاد النجم الألماني من قائمة المرشحين الواقعيين حالياً، خلافاً لكل الشائعات السابقة، قام كيميتش بتجديد عقده مع بايرن ميونخ في مارس الماضي ليمتد حتى عام 2029، وتم تقديمه كأحد قادة المشروع الجديد للنادي؛ ما يجعل فرصة انتقاله هذا الصيف شبه معدومة، لكن في المستقبل ربما يكون إحدى أوراق النصر.

إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي)

بعد عودته المثيرة إلى مانشستر سيتي صيف 2024، يتبقى في عقده عام واحد فقط، والتقارير الأخيرة تربطه بالانتقال إلى غلطة سراي التركي.

ومع تبقي عام واحد في عقده، قد يكون السيتي منفتحاً على بيعه بدلاً من رحيله مجاناً الصيف القادم، وهنا يمكن للنصر أن يقدم عرضاً مالياً مغرياً للاعب والنادي لإتمام الصفقة.

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تشافي سيمونز (باريس سان جيرمان)

أصبح الموهبة الهولندية هدفاً للعديد من الأندية الكبرى، بعد تألقه في صفوف لايبزيغ، وتؤكد التقارير أن تشيلسي وآرسنال تنافسا بقوة من قبل على ضمه.

المنافسة شرسة من أندية القمة في أوروبا، لكن اسم النصر ارتبط به كوجهة محتملة، وقد يصبح خيار الدوري السعودي مغرياً جداً من الناحية المالية.

نيكولو زانيولو (غلطة سراي)

عاد اللاعب الإيطالي إلى ناديه التركي بعد انتهاء إعارته لفيورنتينا الذي لم يفعّل خيار الشراء؛ ما يجعله خياراً متاحاً وواقعياً للنصر.

التقارير السابقة ربطته بالنادي السعودي، ومع عدم استقراره الحالي، قد يكون الانتقال إلى مشروع كبير ومستقر مثل النصر خطوة مثالية لإعادة إحياء مسيرته.