قلب المنتخب الإسباني الطاولة على نظيره المغربي، الذي فرط بتقدمه بهدف في الشوط الأول ليخسر 2-1 أمام إسبانيا، في قبل نهائي مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، اليوم الاثنين.

وتقدم سفيان رحيمي للمغرب، في الدقيقة 37 عبر ركلة جزاء.

لكن المنتخب الإسباني عاد إلى المباراة في الشوط الثاني عندما أدرك التعادل عبر فيرمين لوبيز لاعب برشلونة في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد هفوة دفاعية من أسامة ترغالين.

وأحرز خوانلو هدف الفوز قبل النهاية بخمس دقائق بعدما توغل داخل منطقة جزاء المغرب من دون رقابة، وسدد في القائم الأيسر قبل أن تسكن الكرة الشباك.

ويلتقي المغرب مع الخاسر من مباراة قبل النهائي الأخرى بين فرنسا ومصر، التي تقام في وقت لاحق اليوم، على الميدالية البرونزية.

في حين تلعب إسبانيا مع المنتصر على الميدالية الذهبية.