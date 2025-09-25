رغم الخلاف النسائي والمشاجرة.. فيرمين لوبيز يوجه رسالة إلى غافي (صورة)

حرص فيرمين لوبيز، نجم نادي برشلونة، على تقديم الدعم القوي لزميله غافي، الذي تعرض لإصابة قوية مؤخرًا وخضع لجراحة في الركبة ستبعده طويلًا عن الملاعب.

وسيغيب غافي فترة طويلة قد تصل إلى 5 أشهر بعد إجراء جراحة في ركبته اليمنى يوم الثلاثاء الماضي.

وفضّل غافي والطاقم الطبي إجراء الجراحة بدلًا من إكمال الموسم الحالي بالعلاج التحفظي الذي قد يؤدي لمخاطر في المستقبل.

وفي الفترة الماضية ذكرت تقارير عن وجود خلافات عميقة بين لوبيز وغافي رغم صداقتهما الطويلة ودخلا في شجار معًا بسبب خلاف حدث بين صديقتيهما؛ ما أفسد علاقة الصداقة بين الثنائي.

ورغم ذلك خرج فيرمين لوبيز في تصريحات أخيرة ينفي هذه المزاعم، وقال في حوار أخير له مع صحيفة "آس": "علاقتي بغافي هي نفسها كما كانت دائمًا، لقد عرفنا بعضنا بعضًا منذ أن كنا في الثالثة عشرة من العمر، ولا توجد أي مشكلة على الإطلاق".

كما سارع لوبيز لنشر صورة لغافي عبر حسابه على منصة "إكس" مقدمًا له الدعم، ومتمنيًا له الشفاء والعودة سريعًا للملاعب.

ويعاني لوبيز أيضًا من إصابة تعرَّض لها خلال مواجهة برشلونة ضد خيتافي، رغم دخول اللاعب الشاب كبديل في شوط اللقاء الثاني بدلًا من فيران توريس.

وتعتبر إصابة لوبيز ضربة موجعة بالنسبة للبارسا، خاصةً أن اللاعب بدأ يكتسب ثقة المدرب هانزي فليك هذا الموسم ويلعب بشكل أساسي على حساب داني أولمو.

ويلعب برشلونة مباراة قوية، مساء اليوم الخميس، أمام ريال أوفييدو ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإسباني.