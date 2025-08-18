طريقة إضافة قنوات "ثمانية" على ريسيفر بي إن سبورتس مجانا (فيديو)

حصلت قنوات "ثمانية" على حقوق بث مباريات الدوري السعودي للموسم المقبل، حيث من المقرر أن تبدأ البث التجريبي غدًا الثلاثاء، بالتزامن مع انطلاق منافسات كأس السوبر السعودي، التي ستشهد مواجهة النصر والاتحاد في نصف النهائي.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم جدول منافسات دوري روشن للموسم الجديد والذي سينطلق في 28 أغسطس الجاري.

سيحل الاتحاد حامل اللقب ضيفا على الأخدود بينما سيلعب الهلال الوصيف أمام الرياض ضمن الجولة ذاتها.

وستشهد الجولة الأولى أيضا استضافة الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة لمنافسه نيوم الصاعد حديثا لدوري المحترفين بينما سيلعب النصر في ضيافة التعاون والشباب أمام ضيفه الخليج.

ولمتابعة قنوات "ثمانية" الناقلة على دوري روشن، عبر أجهزة استقبال "بي إن سبورتس" دون تكلفة، يمكن اتباع الخطوات التالية على ريسيفر beIN:

اضغط على زر beIN في الريموت.

1/ اختر الإعدادات.

2/ انتقل إلى التركيب.

3/ اضغط على قنوات أخرى.

4/ أدخل رقم التعريف: 0000.

5/ اختر بحث القنوات.

6/ أدخل الترددات التالية حسب القمر الصناعي:

على قمر عرب سات:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

على قمر نايل سات:

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

وبهذه الخطوات، يمكن للمشاهدين متابعة البث التجريبي للقنوات مجانًا، استعدادًا لتغطية منافسات الدوري السعودي وكأس السوبر.