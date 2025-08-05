توفي بعد صراع مع المرض.. من هو أسطورة العراق شدراك يوسف؟

نعى اتحاد الكرة العراقي لكرة القدم، شدراك يوسف، نجم منتخب العراق السابق، الذي توفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وقال اتحاد الكرة العراقي في بيان عبر حسابه في "فيسبوك": "يتقدم رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، نيابة عن أسرةِ الاتحاد، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرةِ كرة القدم، وعائلة لاعب المنتخب الأسبق شدراك يوسف، لوفاته اليوم الثلاثاء بعد معاناته من المرض".

وتابع البيان: "نسأل اللهَ تعالى أن يرحمه بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وأحبته الصبر والسلوان".

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وعانى يوسف في السنوات الأخيرة من مشاكل صحية، كما خضع في عام 2022 لعملية جراحية لاستئصال جزء من الجهاز الهضمي، بسبب إصابته بورم خبيث.

وشدراك يوسف هو لاعب كرة قدم دولي عراقي سابق مواليد عام 1942، وكان يلعب في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

كما لعب ضمن منتخب العراق لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا عام 1972، حيث ارتدى قميص "أسود الرافدين" بين عامي 1965 و1973.

وفاز شدراك بكأس العرب عامي 1964 و1966، ثم قرر الاعتزال بعد تصفيات كأس العالم 1974.

كما حصل على لقب أفضل لاعب في كأس العرب عام 1966.

وبعد الاعتزال، عمل شدراك يوسف كمدرب، كما أنه كان من أبرز المعلقين الرياضيين، وكان يتمتع بأرشيف كروي واسع المعلومات، بشأن إحصاءات الأهداف والبطولات التي سُجلت خلالها.

كما اتجه يوسف للعمل الإداري، حيث شعل منصب مدير القناة العراقية الرياضية فترة التسعينيات، كما تم تعيينه مسؤولا للقسم الرياضي في قناة "عشتار" الفضائية.