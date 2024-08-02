اتخذ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز قرارًا مفاجئًا بشأن عبد الله السعيد نجم الفريق.

ويخوض الزمالك مساء اليوم الجمعة مواجهة ضد ضيفه الجونة في ستاد القاهرة في ختام منافسات الجولة 32 للدوري المصري.

وقال مصدر بنادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن البرتغالي غوميز منح عبد الله السعيد راحة سلبية حتى نهاية منافسات الدوري المصري هذا الموسم.

وأشار المصدر إلى أن السعيد لن يخوض المباريات المتبقية للزمالك في الدوري المصري بداية من لقاء الجونة بناءً على اتفاق المدير الفني مع اللاعب.

وأوضح أن غوميز طلب عدم إعلان القرار، مؤكدًا أن إراحة السعيد تأتي لعدم وجود فترة كافية لالتقاط الأنفاس بين الموسمين، بجانب تقدم عمر اللاعب الذي وصل إلى 39 عامًا.

وأضاف أن عبدالله رحب بقرار غوميز ووعده بالجاهزية التامة لخوض منافسات الموسم المقبل.

وانضم عبدالله السعيد إلى الزمالك في يناير الماضي قادمًا من نادي بيراميدز في صفقة كلفت الزمالك 20 مليون جنيه.

ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 46 نقطة في الدوري المصري هذا الموسم قبل 5 مباريات من نهاية مشوار الفريق الأبيض.

وابتعد الزمالك عن المنافسة على لقب الدوري بينما ضمن الفريق الأبيض المشاركة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الجديد بوصفه حامل اللقب.

وقاد غوميز الزمالك لتحقيق اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة.