تشهد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس منافسات مشتعلة مع دخولها إلى اليوم الثاني عشر.

وتقدم "إرم نيوز" أبرز أسماء ومواعيد أبرز المنافسين، خاصة العرب في الأولمبياد الصيفية الجارية.

وفيما يلي أبرز منافسات اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 ومواعيد المواجهات بتوقيت مكة المكرمة:

غطس

محمد فاروق (مصر) - 11:00 صباحًا

فروسية

عبد الرحمن الراجحي (السعودية) - 11:00 صباحًا

رمزي الدهامي (السعودية) - 11:00 صباحًا

عمر عبد العزيز المرزوقي (الإمارات) - 11:00 صباحًا.

ألعاب قوى

أمين بوعناني (الجزائر) - 110 أمتار عدو حواجز - 11:50 ظهرًا

إسراء عويس (مصر) - قفز عالي - 12:15 ظهرًا.

باسم حميدة (قطر) - 400 متر حواجز - 13:00 مساءً.

نور النادي (المغرب) - 400 متر حواجز - 21:07 مساءً.

عمار إسماعيل يحيى (قطر) - 400 متر عدو - 20:35 مساءً.

ونفريد يافي (البحرين) - 3000 متر موانع - سيدات - 22:14 مساءً.

مصارعة - رجال

كوساكا ناو (اليابان) - عبد الكريم واكلي (الجزائر) - 12:00 ظهرًا

مؤمن ربيع (مصر) - رايبر جوزيه رودريجيز (فينزويلا) - 12:00 ظهرًا

محمود عبد الرحمن (مصر) - آرام فاردانيان (أوزبكستان) - المواجهة الرابعة على السجادة أ.

كيريل ميلنوف ميلوف (بلغاريا) - عبد اللطيف منيع (مصر) - المواجهة الثانية على السجادة ج.

ميلهايل كاجايا (صربيا) - محمد جبر (مصر) - المواجهة التاسعة على السجادة ج

مصارعة - سيدات

ابتسام داوود (الجزائر) - سارا آن هيلدبراندت (الولايات المتحدة) - 12:00 ظهرًا

فينج زيكي (الصين) - ندى محمد (مصر) المباراة السابعة على السجادة ب

تزلج على اللوح - سيدات

آية أسقاس (المغرب) - 13:30 ظهرًا

سباحة إيقاعية

مصر - 20:30 مساءً

ملاكمة - سيدات

جانجيم سوانافينغ - (تايلاند) - إيمان خليف (الجزائر) - 23:34 مساءً