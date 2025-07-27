صدمة لبرشلونة.. ماذا قدم لامين يامال في أول ظهور بقميص ميسي؟

لم يكن لامين يامال موفقًا في أول ظهور له بالقميص رقم 10 مع برشلونة خلال المباراة الودية أمام فيسيل كوبي الياباني، ضمن الجولة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

برشلونة حقق الفوز بنتيجة 3-1، فقد سجل الأهداف غارسيا، روني بردغجي، ودرو فرناندز، فيما أحرز الفريق الياباني هدفه الوحيد بعد خطأ في الخروج بالكرة من باو كوبارسي.

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رغم فوز البارسا، لم ينجح يامال في المساهمة بأي هدف، ليبدأ رحلته بالقميص رقم 10 بشكل مخيب، وهو القميص الذي ارتداه من قبل ليونيل ميسي ثم أنسو فاتي المنتقل إلى موناكو.

العيون كانت مسلطة على لامين يامال أكثر من أي وقت مضى بعد احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر، الذي شهد بعض الأمور المثيرة للجدل، إلى جانب صيف ساخن عاشه اللاعب وسط الشائعات والانتقادات، ليصبح ظهوره الأول بالقميص رقم 10 تحت المجهر بشكل كبير.

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لعنة الرقم 10

يبدو أن لعنة القميص رقم 10 ما زالت مستمرة، فبعد أن اكتفى أنسو فاتي بتسجيل 16 هدفًا فقط منذ حصوله على القميص خلفًا لميسي، انتقلت المسؤولية إلى يامال الذي ظهر بأداء باهت في أول اختبار.

النادي منح القميص ليامال عقب توقيعه عقدًا جديدًا يمتد حتى صيف 2031، تقديرًا للمستويات المميزة التي قدمها الموسم الماضي، لكن البداية لم تكن على قدر التوقعات.

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أرقام صادمة في ودية فيسيل كوبي

بعيدًا عن غياب الأهداف أو التمريرات الحاسمة، جاءت أرقام يامال محبطة:

0 تمريرات طولية صحيحة (جميع التمريرات الطولية وعددها 3 كانت خاطئة)

عرضية واحدة صحيحة فقط طوال وقت وجوده في أرض الملعب

0 تسديدات على المرمى (جميع تسديداته الثلاث كانت خارج المرمى أو اصطدمت بالمدافعين)

دقة المراوغات 33% (نجح في 3 مراوغات فقط من أصل 9 محاولات)

خسر الكرة 14 مرة في الشوط الأول فقط كأكثر اللاعبين خسارة للكرة

خسر 55% من الالتحامات

بداية مقلقة لجوهرة البارسا

لامين يامال مطالب بإثبات نفسه في الموسم الجديد، خاصة بعد حمل القميص الأسطوري الذي ارتداه ميسي من قبل، لكن أول ظهور يؤكد أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.