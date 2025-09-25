أغرب تصريح ممكن.. هل يساعد حراس المرمى رونالدو للوصول إلى الهدف 1000؟

أثار رينيه ميولنستين، المدرب المساعد الأسبق للسير أليكس فيرغسون، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، جدلاً واسعًا بعد إطلاقه تصريحًا يعدّ الأغرب حول مساعدة حراس المرمى للبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، في طريقه نحو تسجيل هدفه الألف.

وسجل رونالدو 945 هدفًا في مسيرته الكروية، وبالتالي بات على بعد 55 هدفًا فقط من تسجيل هدفه رقم 1000 في إنجاز سيكون فريدًا من نوعه.

وقال ميولنستين: "هل يمكنك أن تتخيل أن تكون حارس المرمى الذي يُسجّل به رونالدو هدفه الألف؟ أليس منطقياً أن ترغب في دخول الكرة في مرماك؟".

ويبدو هذا التصريح غير منطقي وغريب لأقصى درجة لعدة أسباب نسردها في السطور القادمة:

استحالة التلاعب

من المستحيل أن يتم التلاعب في مباريات يشاهدها العالم أجمع، وفي مستويات تنافسية عالية يشارك بها رونالدو سواء مع منتخب البرتغال أو ناديه النصر السعودي.

الحديث عن هذه النقطة ليس منطقيًا بالمرة، خاصة أن هذه الأمور تخضع لرقابة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقد تعرض أي حارس يفكر في هذا الأمر لعقوبات طائلة.

شهرة أكبر حال التصدي

الحديث عن حصول الحارس الذي يستقبل الهدف رقم 1000 من رونالدو على شهرة كبيرة ليس منطقيًا؛ لأن الأنظار وقتها ستكون أكبر للحارس الذي يستطيع منع رونالدو من تسجيل هذا الهدف.

الشهرة وقتها ستكون أكبر للحارس الذي يمنع رونالدو من الوصول لهذا الهدف، وخاصة حال تألقه ومنعه عدة محاولات.

دوافع إضافية

مواجهة رونالدو تعطي دوافع إضافية لمدافعي وحراس المرمى في أي فريق وهي نقطة واضحة في مسيرة رونالدو الكروية.

اللعب ضد أحد أساطير كرة القدم أمر يعطي دوافع كبيرة للاعبين والأندية التي تواجه رونالدو.