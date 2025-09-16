تم التفاوض معه من قبل.. عرض نجم الدوري الهولندي على الزمالك

تلقى نادي الزمالك المصري، عرضا من أحد الوكلاء، للتعاقد مع نجم يلعب في الدوري الهولندي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتسعى إدارة نادي الزمالك حاليًا إلى التعاقد مع عدة صفقات جديدة؛ بهدف تدعيم صفوف الفريق الأول خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك مباراة الإسماعيلي وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة.

عرض نجم الدوري الهولندي على الزمالك

عاد اسم اللاعب مصطفى أشرف، لاعب فريق فيتيس الهولندي، إلى الواجهة من جديد، بعد أن قدم أحد الوكلاء عرضا رسميا لإدارة نادي الزمالك لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

ويأتي هذا التطور بعد أن كان نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات سابقة مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح في ذلك الوقت.

وقالت قناة "المحور" إنه تم عرض اللاعب على مسؤولي الزمالك، كي يرتدي اللاعب القميص الأبيض.

ومن المقرر أن تشهد الفترات المقبلة تطورات عدة من شأنها أن توضح مصير هذه الصفقة، وما إذا كان النادي سيمضي قدما في فتح باب التفاوض مع اللاعب أو سيعدل عن الأمر.