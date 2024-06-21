النمسا تصعق بولندا وتعزّز حظوظها في التأهل لدور الستة عشر في يورو 2024

وأقحم مدرب بولندا النجم ليفاندوفسكي بغاية التقدم والفوز، لكن كريستوف بومغارتنر أحبط ذلك المخطط عندما اختطف الهدف الثاني للنمسا في الدقيقة 66 قبل أن يضيف زميله ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وحصد المنتخب النمساوي أول 3 نقاط في المسابقة ليلتحق بكل من هولندا وفرنسا، لكنه لعب مباراتين، فيما لا يزال رفاق ليفاندوفسكي يبحثون عن النقطة الأولى لهم في النهائيات.