النمسا تصعق بولندا وتعزّز حظوظها في التأهل لدور الستة عشر في يورو 2024
تدارك المنتخب النمساوي خسارته أمام فرنسا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة أمام فرنسا، ليضرب شباك بولندا بثلاثة أهداف لهدف واحد في الجولة الثانية اليوم الجمعة.
وعلى ملعب "أولمبيا شتايدن" في برلين، نجح المنتخب النمساوي في السيطرة على المباراة ليحقق انتصاره الأول في ثاني مبارياته في النهائي وينعش حظوظه في التأهل للدور ثمن النهائي من المسابقة.
وسجل غرنوت تراونر هدف النمسا الأول منذ الدقيقة التاسعة مترجما السيطرة الميدانية لكتيبة المدرب رالف رانجنيك.
ونجح المنتخب البولندي الذي دخل المباراة دون قائده التاريخي روبيرت ليفاندوفسكي الموجود على مقاعد البدلاء، في تعديل النتيجة في الدقيقة 30 عن طريق كرزيستوف بياتيك.
وأقحم مدرب بولندا النجم ليفاندوفسكي بغاية التقدم والفوز، لكن كريستوف بومغارتنر أحبط ذلك المخطط عندما اختطف الهدف الثاني للنمسا في الدقيقة 66 قبل أن يضيف زميله ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 78.
وحصد المنتخب النمساوي أول 3 نقاط في المسابقة ليلتحق بكل من هولندا وفرنسا، لكنه لعب مباراتين، فيما لا يزال رفاق ليفاندوفسكي يبحثون عن النقطة الأولى لهم في النهائيات.
وتواجه النمسا في الجولة الثالثة والحاسمة منتخب هولندا فيما تخوض بولندا موقعة صعبة أمام فرنسا.