حسام حسن يوجه "ضربة موجعة" لشوبير

وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ضربة قوية لمصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، وذلك قبل مباراة الفراعة القادمة أمام بوركينا فاسو.

ويلعب منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان يوم 9 سبتمبر المقبل.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بينما يأتي بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ11 نقطة.

ضربة قوية لشوبير

قرر الجهاز الفني للفراعنة الاستعانة بمحمد الشناوي حارس الأهلي الحالي، رغم عدم مشاركته أساسيًا مع فريقه.

وكشفت قناة "الحياة"، أن الجهاز الفني للفراعنة تواصل مع محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، لتأكيد حضوره في المعسكر القادم.

وأضافت: " حسام حسن وإبراهيم حسن تحدثا مع الشناوي، وأكدا له أنه الحارس الأول والأساسي للمنتخب، كما طلبا منه التركيز مع فريقه في الفترة الحالية، مع تأكيد مشاركته في معسكر سبتمبر المقبل بغض النظر عن وضعه في الأهلي".

وأوضحت: "الجهاز الفني أوضح للشناوي أنه سيكون حاضرًا ضمن تشكيلة الفراعنة حتى لو ظل على دكة الاحتياط مع النادي الأهلي"، في قرار يُعتبر صفعة لمصطفى شوبير، الذي كان يأمل في تعزيز تواجده مع منتخب الفراعنة.