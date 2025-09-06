تعاقدات النصر "رفاهية" وليست حاجة.. تعليق ناري على ميركاتو رفاق رونالدو (فيديو)

اعتبر الإعلامي الرياضي بدر الصقري أن إدارة النصر السعودي أبرمت عدة صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي، واصفا إياها بـ"صفقات رفاهية" لا يحتاجها الفريق فعليا.

وحسم النصر حتى الآن 6 صفقات رسمية خلال الميركاتو الصيفي، الذي ينتهي يوم 10 سبتمبر الجاري، على رأسها الثلاثي الأجنبي: إينيغو مارتينيز، جواو فيليكس، وكينغسلي كومان.

إلى جانب الثلاثي الأجنبي، ضم "العالمي" ثلاثة لاعبين محليين هم: نادر الشراري، سعد الناصر، وعبدالملك الجابر، فيما يقترب النادي من ضم هارون كمارا قادما من الشباب.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال بدر الصقري: "النصر يتمتع بوفرة مالية وضخ مالي قوي، وهناك تقارير عن إمكانية بيع ساديو ماني إلى الدوري التركي وجلب لاعب أفضل، وهذا أمر رائع، لكن صفقات النصر مقارنة بوضع الاتحاد جاءت من باب الرفاهية وليست حاجة فنية فعلية. على العكس، قام الهلال بتغييرات قوية بناءً على حاجة الفريق الفعلية، وليس من باب الرفاهية. ولاعب مثل رينان لودي لا يناسب اسم الهلال وتاريخه، ولا يقدم ما يشفع له بالبقاء".

ويستهل النصر مشواره في الدوري السعودي هذا الموسم بانتصار كبير على القادسية 5-0، بعد أيام من خسارته نهائي كأس السوبر السعودي أمام الأهلي بركلات الترجيح على ملعب هونغ كونغ الدولي.